publié le 15/04/2020 à 19:10

Face à l'épidémiede Covid-19 qui a tué plus de 15.000 personnes en France et qui continue de faire des ravages dans l'économie, le gouvernement a annoncé, ce mercredi 15 avril, des aides pour les ménages les plus défavorisés.

Le 15 mai, quatre jours après la fin possible du déconfinement, "plus de quatre millions de foyers" parmi les plus modestes percevront une "aide d'urgence", a annoncé Édouard Philippe à l'issue du Conseil des ministres.

Invité à l'antenne de RTL, le ministre du Logement Julien Denormandie est revenu sur les modalités de ces aides. Chaque famille bénéficiaire du RSA ou de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) recevra 150 euros chacune, plus 100 euros par enfant. Les familles touchant des aides au logement (APL) percevront de leur côté 100 euros par enfant.

La crise que l'on traverse est sanitaire, économique mais elle doit aussi avoir une réponse sociale Julien Denormandie, ministre du Logement





"Concrètement, si vous prenez une maire avec 3 enfants qui vit en région parisienne et qui paye un loyer de 700 euros par mois, au lieu d'avoir des APL de 200-250 euros, elle recevra à la mi-mai un versement de 300 euros. C'est un coup de pouce et une aide solidaire très importante", explique-t-il.

Julien Denormandie précise que ce sont près de 850 millions d'euros "que nous avons budgété" pour faire cet accompagnement social qui est extrêmement important. La crise que l'on traverse est sanitaire, économique mais elle doit aussi avoir une réponse sociale".