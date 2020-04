publié le 15/04/2020 à 13:27

Le premier ministre Édouard Philippe a deux semaines pour organiser les conditions du déconfinement, annoncé de manière progressive à partir du lundi 11 mai, par Emmanuel Macron lors de son allocution. Si de nombreux parents d'élèves craignent la réouverture des écoles pour la sécurité de leurs enfants, les questions autour du déconfinement sont multiples pour l'exécutif.

Outre la question des déplacements, c'est une véritable montagne qu'Édouard Philippe doit gravir. Le Premier ministre doit en effet trouver des réponses à toutes les questions qui se posent après l'allocution d'Emmanuel Macron comme les masques, les tests, les commerces autorisés à reprendre leur activité, l'allongement du confinement pour les personnes âgées ou comment rouvrir les écoles sans prendre de risques.

De multiples questions auxquelles le Premier ministre va devoir répondre en quinze jours, pas un de plus, pour présenter un plan cohérent. En privé, Emmanuel Macron a donné d'autres indications en affirmant que "le 11 mai, on enlève de la pression à la nation et on en met plus sur les malades". Il faudra donc organiser également la mise en quarantaine des personnes infectées d'ici là.

Une réunion a eu lieu ce mardi 14 avril à Matignon en présence de Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud et Olivier Véran dont les ministères sont particulièrement sous pression tandis que les couacs et les prises de parole non concertées ont été déconseillés par Édouard Philippe qui est conscient que la confiance des Français dans sa gestion de la crise est en jeu avec ce plan.

