publié le 23/04/2020 à 08:14

Aujourd'hui, les quelque 4 millions de salariés qui utilisent des tickets restaurant pour se nourrir sont limités. Ils ne doivent dépenser que 19 euros par jour maximum, cela revenant à deux ou trois tickets pas plus.

C'est donc ce montant qui devrait être relevé rapidement : de 19 euros, le plafond de dépense passerait à 95 euros. Cela va permettre à certains de moins se déplacer, de faire une seule grosse tournée de courses et non de faire tous les deux jours, un complément d'achat. C'était une demande des syndicats que sont en train de finaliser les ministères du Travail et de l'Économie.

Dans un deuxième temps, les tickets restaurant déplafonnés pourraient être utilisés dans les vrais restaurants lorsqu'ils ouvriront. "Ce serait alors une mesure de pouvoir d’achat et de relance de l’économie" explique un responsable du dossier : 95 euros en partie subventionnés, pour relancer au plus vite les consommations chez les restaurateurs.

Une troisième mesure devrait être officialisée : faire en sorte que l’argent des tickets restaurants périmés, non utilisés, soit exceptionnellement reversé non pas aux CSE dans les entreprises, mais à un fond de solidarité à destination des restaurants en difficulté.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Après le 11 mai, afin de freiner la propagation du virus, le gouvernement pourrait limiter pendant quelques semaines les déplacements des Français entre les régions.

Protection de l'enfance - Les appels au 119, le numéro d'urgence pour l'enfance en danger, ont bondi de 89% entre le 13 et le 19 avril, a alerté le secrétaire d'État Adrien Taquet.



Europe - C'est la quatrième réunion virtuelle depuis le début de la crise sanitaire. Les dirigeants européens cherchent des solutions pour sortir l'UE de la récession due à la pandémie de coronavirus.