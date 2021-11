Michel Cymes : comment basculer vers une alimentation plus saine sans froisser votre microbiote

ALIMENTATION - 5/5. Comment avoir un régime alimentaire plus sain

Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour retrouver un bon équilibre alimentaire.

Dans cet épisode, Michel Cymes accompagne les personnes qui souhaitent migrer vers un régime alimentaire plus bénéfique. Mais remplacer les produits transformés par des recettes riches en laits fermentés ne se fait pas du jour au lendemain. Votre flore digestive, le fameux microbiote, risque de ne pas le supporter. Et vous risquez de revenir plus vite que vous ne le pensez à vos mauvaises habitudes.

Michel Cymes vous explique comment intégrer progressivement de nouveaux aliments vertueux à votre régime alimentaire.

