Alimentation : d'ou vient la viande de nos cantines et de nos restaurants ?

Que ce soit chez le boucher ou en grande surface, on y trouve plutôt de la viande française. Même chose du côté des distributeurs qui savent que les consommateurs sont attachés de plus en plus à manger français.



Le gros problème, c'est la restauration collective. Vous n'avez pas trop le choix quand vous êtes à la cantine, vous mangez ce qu'il y a. Ainsi, dans ces lieux, vous avez beaucoup de bœuf ou de porc qui viennent d'Allemagne, d'Espagne. Une différence qui n'est pas très grave puisque après tout, ce sont des pays qui ont les mêmes normes de sécurité que nous.



Ce qui n'est pas forcément le cas de la volaille, 60% de cette viande volaille est importée, d'Ukraine et du Brésil surtout, et dans ces pays, les règles sanitaires ne sont pas les mêmes. Les poulets avalent toute leur vie des antibiotiques pour éviter qu'ils ne tombent malades.



Dans certains pays, les poulets sont traités au chlore. Bref, autant manger ce qu'on peut contrôler, autant manger français.



En obligeant les restaurants et les cantines à afficher les pays d'origine, le gouvernement espère que face à la pression des clients - ou des parents d'élèves - qui vont pouvoir aller vérifier les menus, les gestionnaires des restaurants vont s'approvisionner autrement.

