Déjà, je vous rappelle que choisir des aliments de saison, ça présente le double avantage de nécessiter moins de produits chimiques, puisque les fruits et légumes n’ont pas besoin d’être stimulés pour pousser. Et de chouchouter la planète parce que ces fruits et légumes, cultivés ici et maintenant, on n’a pas besoin de les faire venir du bout du monde.

Alors, qu’est-ce que nous pouvons manger de saison cet automne ? Côté légumes, les choux (Bruxelles, Chinois, Fleur). Les épinards, le maïs, le cresson, aussi bon cru que cuit. Les courges, la salade, les radis et des champignons (cèpes, trompettes et pleurottes).

Dans la corbeille de fruits, on trouve encore des pêches (de vigne). Il y a aussi le raisin, la prune, la myrtille, le kiwi, l’orange et bien sûr, la pomme, considérée comme le fruit préféré des Français ! A vous les compote, les tartes, les crumbles ou, tout simplement, le petit quartier à croquer.

On n’est pas là pour vous mettre la pression sur cette histoire de fruits et légumes de saison. Mais ce qui est sûr, c’est qu’intégrer 5 fruits et légumes dans son alimentation quotidienne, ça permet de limiter le risque de certaines maladies. Et de se sentir en forme.

Notamment en automne, saison pendant laquelle on a tendance à se sentir plus fatigué. Ça, c’est lié à notre rythme biologique et au changement d’ensoleillement. Plus fragile aussi, avec l’arrivée de quelques petits virus qui aiment le froid. Et c’est vrai que l’alimentation peut vraiment aider à garder la forme.

Avoir les bons apports en vitamine C et D et en zinc

On peut, par exemple, renforcer son système immunitaire grâce à la vitamine C et au zinc.

La vitamine C, on la trouve dans le cassis, le kiwi, qui je le rappelle, est un fruit de saison… Comme l’orange. Et côté légumes, elle est présente dans les choux (chou de Bruxelles, chou rouge et blanc, brocolis) et dans le cresson, cru.

Et le zinc, on le trouve où ? Là, on quitte le jardin potager, puisque d’après l’IEDM, l’Institut Européen de Diététique et Micronutrition, on le trouve surtout dans les germes de blé, les huîtres (qui sont de saison, au passage), le bœuf et le cacao.

Il y a une autre vitamine, indispensable au bon fonctionnement du corps, et dont on manque cruellement, notamment dans les saisons froides : c’est la vitamine D. Et pour cause, elle nous vient surtout d’une exposition au soleil.

Mais on la trouve également dans l’alimentation : je pense au foie de morue, aux poissons gras (comme le maquereau, la sardine ou le saumon). Egalement dans la margarine et le jaune d’œuf. Mais c’est sûr, même une alimentation riche dans ces produits ne suffira pas à apporter suffisamment de vitamine D. L’idéal, c’est donc d’en parler au médecin s’il ne le fait pas lui-même, pour se faire complémenter.

Faire le plein de sérotonine contre la déprime de saison

Un dernier mot, si vous avez le bourdon ces temps-ci ou dans les semaines à venir. C’est probablement ce qu’on appelle la dépression saisonnière. Pas de panique, c’est très répandu et là aussi, il y a des petites choses à faire.



L’IEDM suggère de faire le plein de sérotonine, vous savez, c’est cette hormone de la sérénité. Pour stimuler sa production, vous pouvez vous faire un petit goûter à base de laitage, de fruits secs ou de chocolat noir. Et puisque c’est un trouble lié au changement du rythme jour/nuit, vous pouvez aussi tester la luminothérapie.