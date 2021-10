C'est une question qui revient souvent au moment où l'on s'apprête a entrer dans le rayon des fruits et légumes au supermarché : quels sont les produits du moment ? La question peut paraître banale mais manger des fruits et légumes au bon moment a plus de conséquences que l'on ne le croit. Bons pour la santé, ceux qui sont cueillis à maturité sont plus savoureux que les autres.

Les sélectionner permet aussi de réduire son empreinte carbone : les produits locaux font évidemment moins de kilomètres que les produits exotiques. Mais aussi de faire des économies : ces produits sont en effet moins soumis aux taxes.

Lors de la période hivernale, les fruits rouges sont à bannir. Il faudra patienter jusqu'au printemps. Oubliez également les asperges, les betteraves et les blettes que l'on retrouve sur les stands des marchés estivaux. Préférez plutôt le chou et ses multiples variétés. Si vous êtes perdus, pas de panique. Suivez le guide.

1. Les fruits et légumes d'hiver

Les températures sont nouveau négatives où se rapprochent du zéro. Les journées sont courtes. Qu'y a-t-il de mieux que de rentrer chez soi et de humer les effluves d'une soupe au potiron ? Ok, ça ne fait pas rêver, mais il existe plein d'autres idées de recettes pour vous faire plaisir. Les pommes de terre, les carottes, les courges ou encore les endives peuvent par exemple faire parti de vos plats.

Mais ce n'est pas tout. Les agrumes aussi font fureur l'hiver : citrons, mandarines ou encore les oranges aux couleurs vives vous redonneront la forme. Un peu d'exotisme n'est pas interdit : les ananas et les kiwis sont aussi les bienvenus. Les dattes, fruits de la passion, grenades, litchis côté fruits et oignons, poireaux, mâche, salsifis, topinambour côté légumes peuvent également être consommé.

2. Les fruits et légumes du printemps

Certains légumes d'hiver tiennent encore le coup au printemps. C'est le cas pour les betteraves et les carottes. Côté fruit, la rhubarbe, si chère à Nicolas Sarkozy, terminera les repas des plus gourmands. Les radis sont également très bons à consommer en entrée, avec du beurre. On peut aussi consommer tous les produits suivant : pourpier, concombre, morille, artichaut, épinards, navet, échalote, côté légumes et citron, fruit de la passion, kiwi, litchi, mandarine, mangue, orange, pamplemousse, papaye côté fruits.

3. Les fruits et légumes de l'été

Oui, on y arrive. Fini les températures inférieures et place aux plages ensoleillées, à la mer et au bronzage. Et les amateurs de fruits rouges vont être servis. Cerise, fraise, framboise, groseille, mûre s'accumuleront et embelliront vos corbeilles à fruits. Côté légumes, les concombres, le maïs et le céleri font leur apparition sur les marchés.

Vous pourrez aussi consommer du melon en entrée ou en dessert selon vos habitudes. Son jus sucré permet à l'organisme de se purifier en éliminant les toxines et aux reins de rester en bonne santé. N'hésitez pas aussi à manger de la pastèque. Le chou rouge, la framboise, céleri rave, potiron, bette, panais, mirabelle, céleri branche, bette, banane, abricot, mûre, papaye, nectarine, myrtille et le fruit de la passion sont d'autres possibilités de dégustation estivales.

4. Les fruits et légumes de l'automne

L'automne et ses premières fraicheurs, c'est aussi la saison du coing et de sa célèbre pâte. Les bananes, les noix de coco, le raisin et les châtaignes sont aussi de la partie dès le mois d'octobre. Vous pouvez sans problèmes consommer aussi : brocoli, carotte, rutabaga, chou, citrouille, courge, céleri, épinard, fenouil, laitue, maïs, oignon, panais, poireau, poivron, pomme de terre, potiron, potimarron, radis, topinambour, cèpe, champignon de Paris, figue, tomate, raisin, prune, pomme, poire, papaye, noix, noisette, groseille, kaki, kiwi, mandarine, mûre, nèfle, noix de coco...





Retrouvez ici le calendrier des périodes de récoltes des fruits et légumes en France.