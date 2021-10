Gaspillage alimentaire : comment fonctionne l'application Too good to go ?

Comment fonctionne Too good to go, l'application pour limiter le gaspillage alimentaire ?

Comment fonctionne Too good to go, l'application pour limiter le gaspillage alimentaire ?

C'est une application anti-gaspillage alimentaire qui a été lancée en 2016. Disponible sur Apple Store et Google Play, Too good to go permet à de nombreux commerçants, boulangers, restaurants, supermarchés et bien d'autres encore, de vendre des produits qu'ils sont en passe de jeter à la fin de leur journée.



Cette application rassemble un total de 22.574 commerçants, qui, chaque soir, indiquent les produits qu'ils n'ont pas vendus au cours de la journée. Via l'application, les clients peuvent alors réserver un panier à prix réduit et venir le récupérer au dernier moment.

Marie-Claire est une habituée de l'application Too good to go. Elle se rend régulièrement dans une boulangerie de Neuilly qui propose des paniers d'une valeur allant de 12 à 20 euros. Grâce à l'application, elle a pu aller récupérer son panier qu'elle a payé 3,99 euros seulement. "C'est du pain aux raisins et aux noix, il est tout frais. Il y a aussi des croissants aux amandes, des pains au chocolat, des chaussons aux pommes, des brioches,... c'est généreux", confie cette cliente.

9,9 millions d'utilisateurs en France

Depuis sa création, cette application rassemble plus de 9,9 millions d'utilisateurs en France. Ce qui a permis de sauver 29,2 millions de repas qui étaient destinés à finir à la poubelle. Une solution pour limiter le gaspillage alimentaire pour les commerçants.

Depuis qu'elle vend des paniers Too good to go, Vanessa constate qu'elle jette beaucoup moins de marchandise à la poubelle : "On fait souvent huit paniers. Ça nous aide quand même à écouler une partie de la marchandise qu'on ne vend pas. Les trois quarts en général", affirme cette vendeuse dans une boulangerie.