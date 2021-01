publié le 30/10/2020 à 07:15

La question du bien-être animal s'impose à coups de vidéos chocs, de polémiques autour de des animaux du cirque, de la chasse à courre ou de projets de loi pour protéger nos animaux de compagnie. Mais l'animal est-il l'égal de l'homme ?

Dans l'Antiquité grecque, l'animal est considéré comme un être utilitaire, qu'on peut exploiter sans complexe. Ce n'est qu'en 1999 que l'on modifie le Code civil pour faire évoluer son statut : d'une chose, l'animal devient un bien. Enfin en 2015, une loi établit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.

Au fil des siècles, les hommes ont accordé de plus en plus d'importance à la condition animale. Pourtant, on tue chaque année 60 milliards d'animaux terrestres et 1.000 milliards d'animaux marins pour notre consommation. Le moine bouddhiste Matthieu Ricard souligne l'incohérence, voire le paradoxe humain à progresser, tout en laissant de côté la question animale. Il dénonce même un "zoocide".

Dans ce septième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, retracent l'histoire de la condition animale : entre exploitation et reconnaissance de leurs droits. Fabien Marchadier, professeur de droit privé à l'université de Poitiers, est leur invité.

