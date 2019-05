publié le 08/05/2019 à 05:35

C'est un objectif plutôt optimiste, car aujourd'hui, seul un quart du plastique est recyclé. Il s'agit essentiellement des bouteilles d'eau et de lait. C'est compliqué pour deux raisons. Tout d'abord, le tri n'est pas suffisamment efficace. Il y a beaucoup de plastique qui part dans la poubelle classique. Il faut dire que les consignes ne sont pas claires du tout, on ne sait jamais quoi mettre dans le bac de tri...



Donc première solution : que le consommateur n'ait plus à réfléchir. Il y a plus de 20 millions de Français qui sont déjà concernés : ils mettent tous les pastiques dans le même bac, car dans certaines régions, les centres de tri, les usines, ont été modernisés et sont capables de séparer les matières. En effet, il y a 5 grandes familles de plastique et il ne faut pas les mélanger...

Le deuxième problème, c'est que, pour l'instant, la moitié des matières plastiques ne se recycle pas. Prenez le jambon sous plastique : le dessous de la barquette se recycle, mais le dessus pas encore. Or, dans un centre de tri, aucun robot n'est capable des séparer les deux.

Citeo, l'organisme qui gère le recyclage en France, vient de retenir 30 projets qui seront financés par l'État. Il y a par exemple un gros travail sur le pot de yaourt qui, pour l'instant, ne se recycle pas. Il y a également des pistes pour en faire des pot de fleurs ou des porte-manteaux. Mais il faut trouver des entreprises intéressées et faire en sorte qu'elles soient rentables avec ce type de projets... et pour l'instant, ce n'est pas le cas.