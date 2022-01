Il est essentiel, pour rester en bonne santé, de savoir choisir les bons aliments, à commencer par en connaître la valeur calorique. Michel Cymes s'intéresse au nombre de calories qui se trouvent dans nos assiettes.

Pour éviter les kilos superflus, la règle est simple : "Si j’ingurgite plus de calories que je n’en grille, je grossis." Cela va pour ce qu'on mange et ce qu'on boit il faut donc, pour faire attention, boire de l'eau. Il n'y aucune calorie dans l'eau.

Si, malgré tout, vous voulez du sucré, préférez le fruit pressé au jus de fruits industriel, même s’il y a encore mieux à faire en mangeant carrément le fruit plutôt qu’en le pressant. Parce qu’une une orange pressée, ça représente environ 90 calories. Mais la même orange, si vous la pelez et si vous prenez le temps de la mastiquer, elle ne représente plus que 60 calories environ. Et en plus, l’effet satiété est plus durable.

Bien choisir ses produits, cela démarre au supermarché. Quand on fait ses courses et que nous achetons un produit, nous avons le choix entre deux versions de ce produit. Et souvent nous faisons le mauvais choix puisque nous choisissons sa version calorique... Par exemple : la soupe, plat hivernal par excellent. Si vous optez pour une soupe industrielle, vous flirtez avec les 200 calories. Si vous la faites vous-même avec des légumes de saison, vous dégringolez à une trentaine de calories. Pas besoin d’épiloguer pour comprendre le meilleur choix.

Limiter l'apport calorique des féculents

C'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais il est possible de l'apport calorique des féculents. En préférant les lentilles aux pâtes classiques (c’est-à-dire des pâtes blanches), vous diminuez l’apport calorique de 15%. D'ailleurs, les lentilles sont plus protéinées, plus riches en fibres et moins sucrées que les pâtes.

Un autre exemple avec le poulet. Le "secret" c'est de ne pas se tromper de morceau avant de le manger. Si vous vous précipitez sur les ailes ou les cuisses avec la bonne peau qui les entoure, vous grimpez à 375 calories. Mais si vous leur préférez le blanc sans la peau, c’est 138 calories. Quasiment du simple au triple. Et j’ajoute que vous serez moins vorace avec le blanc de poulet parce qu’il est plus compact.

On peut aussi faire des "économies de calories" avec le pain. Le piège, c'est le pain de mie qui contient 165 calories pour 2 tranches alors que 2 tranches de pain complet au levain, c’est 138 calories et, surtout, un effet satiété beaucoup plus affirmé.

Attention aux yaourts aux fruits et au surimi

Choisissez plutôt un yaourt nature, une soixantaine de calories, qu'un yaourt aux fruits qui en possède le triple. Mettez plutôt des morceaux de fruits frais dans votre yaourt nature. Pour finir et pour prendre un aliment à la mode dont j’ai un peu de mal à comprendre le succès, je vous signale qu’une portion de surimi, c’est 60 calories alors qu'une portion de crevettes fraiches, ça ne représente que 47 calories. Sans compter que si le surimi contient de la chair de poisson, il ne contient pas que ça : on y trouve aussi de l’eau et du blanc d’œuf. Moralité : méfiez-vous de ce qui est joli.