Rentrée : Marine Lorphelin livre ses conseils pour retrouver le sommeil

En période de rentrée, on est tous un peu fatigués. C'est tout à fait normal. Durant tout l'été, sans s'en rendre compte, on a tendance à décaler ses horaires de sommeil. Forcément, on se couche plus tard, on se lève plus tard, on ne met pas de réveil. Alors à la reprise, il nous arrive de manquer de sommeil, avec parfois des difficultés à s'endormir. Marine Lorphelin nous en explique plus sur ce phénomène.

Pour bien comprendre, physiologiquement le corps réagit beaucoup à la lumière du jour. Donc pour bien se réveiller, l'ancienne miss France et désormais médecin conseille de bien s'exposer à la lumière naturelle le matin, ce qui va stimuler la sécrétion d'une hormone : le cortisol, qui est une hormone booster.

Le soir, il faut également informer le corps de la fin de la journée et à l'inverse et donc s'exposer à la pénombre. Autrement dit, limiter au maximum les stimulations lumineuses par les écrans et utiliser des lumières veilleuses plus douces. Le sommeil viendra plus facilement si vous vous mettez dans le noir complet, même si certaines personnes y sont moins sensibles que d'autres.

Dernier point très important et moins connu : pour avoir un bon rythme de sommeil, Marine Lorphelin vous encourage à continuer à vous coucher et à vous lever à la même heure le week-end.

Un adulte doit dormir entre 6 et 8 heures

Se coucher avant minuit a démontré des bénéfices sur le sommeil avec plus de sommeil profond, le cycle de sommeil le plus réparateur. Mais il y a différents profils de dormeur : ceux qui se couchent tard et se lèvent tard, et ceux qui se couchent tôt et se lèvent tôt. De même, la durée de sommeil nécessaire pour se sentir en forme dépend de chaque personne, puisque c'est génétique. Ainsi, un adulte devrait dormir en moyenne entre 6h et 8h par nuit, ce qui représente 3 à 5 cycles de sommeil. Moins de 4h et plus de 10h : c'est pathologique.

Le sommeil fractionné est-il efficace ?

Le sommeil fractionné a été adopté par les navigateurs en course notamment. Ils dorment par bribes de 30 minutes, 1 heure maximum. Mais cela est possible parce qu'ils sont très fatigués et entraînés à supporter ce rythme. Pour les personnes qui travaillent à des horaires décalés, le sommeil fractionné est une bonne solution. Mais les spécialistes ne sont pas tous d'accord. Dans l'idéal, il faudrait avoir une vraie séquence de sommeil de 4 à 5h puis une sieste longue d'1h30.

Les bienfaits d'un réveil intelligent

Pour se réveiller en forme, Marine Lorphelin conseille d'utiliser un réveil intelligent. Aujourd'hui, sur nos smartphones et montres connectées, il est proposé de nombreuses applications de suivi de sommeil qui permettent de paramétrer un réveil intelligent qui sonne au bon moment, en fonction de votre cycle de sommeil. L'idée est de se réveiller dans le sommeil paradoxal, qui est le sommeil léger, celui des rêves, pile entre deux cycles de sommeil.