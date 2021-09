Des huiles essentielles pour remonter le moral

Les vacances sont déjà loin. Le stress nous a déjà rattrapé. Si je me réfère à une étude récente, certaines huiles essentielles peuvent réellement améliorer notre humeur. L’étude dont je parle est sérieuse, elle a été menée par des chercheurs de l’Université de Monash, en Australie.



Jusque-là, on parlait des propriétés apaisantes ou stimulantes de certaines huiles essentielles, sans comprendre exactement par quel mécanisme biochimique sous-jacent, elles pouvaient agir.

Les huiles essentielles sont des liquides volatils qui par évaporation peuvent retourner à l’état d’odeurs. On considère souvent à tort que l’odorat est un sens moins essentiel que la vue ou l’ouïe. C’est quand on le perd, qu’on s’aperçoit à quel point il est handicapant de ne pas sentir le monde qui nous entoure.

On en a parlé avec la Covid, qui engendre souvent une perte d’odorat transitoire. D’ailleurs, les huiles essentielles, aux parfums puissants, peuvent, dans ce cas, servir à réentraîner l’odorat mis à mal par l’infection.

Les huiles essentielles agissent sur notre mental

On connaît tous l’expression, "être mené par le bout du nez". Eh bien, ce n’est pas qu’une formule toute faite. Les odeurs, et a fortiori les huiles essentielles très concentrées, sont capables d’influer sur notre psychisme en actionnant des structures cérébrales qui contrôlent, notamment nos émotions et notre niveau de stress.

Lorsque nous respirons telle ou telle huile essentielle, on peut réveiller telle ou telle émotion. La lavande et la camomille noble ont un effet relaxant. Le citron, lui, est dynamisant.

Le romarin et la menthe poivrée favoriseraient la vigilance… Peut-être pas au point de remplacer une tasse de café, mais quand même, les huiles essentielles semblent avoir leur petit effet.

Les scientifiques australiens ont mis en évidence le mécanisme chimique expliquant pourquoi certaines huiles essentielles, comme par exemple celle de lavande ou de romarin, sont davantage capables de booster notre moral. Leurs molécules odorantes exercent un puissant effet antioxydant dans le cerveau, ce qui augmente le bien-être émotionnel. Les scientifiques cherchent maintenant à savoir à quelle dose les utiliser pour avoir les effets les plus bénéfiques.

Pour profiter de ces bienfaits, le meilleur moyen est de les respirer

Oui, on va ainsi directement stimuler les récepteurs olfactifs et agir très vite sur le cerveau. On peut les sentir directement du flacon ou déposer deux ou trois gouttes sur un mouchoir en papier et inspirer ensuite lentement une à deux minutes. On peut aussi utiliser certaines huiles essentielles dans un diffuseur pendant 5 à 20 minutes.

Mais attention, même au compte-gouttes, les huiles essentielles ne sont pas anodines ! Il faut prendre des précautions car elles peuvent être irritantes. Certaines sont déconseillées aux asthmatiques, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux enfants… En cas de doute, avant de les utiliser comme remontant psychique, on demande toujours conseil à un professionnel de santé.