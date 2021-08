Les conseils de Marine Lorphelin pour reprendre le sport

Alors que les vacances touchent à leur fin, l'heure de reprendre le sport va bientôt sonner. Et si vous avez stoppé toute activité physique durant la période estivale, le mot d'ordre sera la douceur afin de vous y remettre ! En effet, il va falloir réhabituer vos muscles et votre système cardio respiratoire à fonctionner à plein régime pour éviter les blessures et surtout pour prendre du plaisir.

Si vous souhaitez débuter une nouvelle activité physique par résolution, je vous conseille de commencer par des séances alternées entre marche et course. Surtout ne cherchez pas à vous fixer à une allure, il vous faut essayer d’écouter votre corps, vos ressentis. Courez à la vitesse où vous vous sentez bien. Petite astuce : il faut courir à la vitesse où on est capable de parler, c’est un bon curseur qui vous indique que votre système cardio respiratoire fonctionne bien, que le diaphragme fonctionne bien. Il est par ailleurs conseillé de reprendre l’entraînement progressivement, à 50 % de vos habitudes, donc on diminue la distance ou la durée en attendant les premières semaines.

Bien s'assurer qu'on est physiquement prêt

Certains clubs de sport vont vous demander un certificat médical donc vous pouvez aller consulter votre médecin, c'est ce que je vous conseille même dans club si vous avez stoppé le sport durant une longue période pour vérifier si votre cœur et votre santé générale vont bien. Il va pouvoir aussi faire des examens cardiaques un peu poussés : un électrocardiogramme, un enregistrement du rythme du cœur pour voir qu'il n'y ait pas d’anomalies et puis si vraiment on a des petits doutes, on va vous envoyer chez le cardiologue pour faire des tests.

Pour vous motiver, rien de plus simple ! Prenez rendez-vous avec vous-même dans votre agenda, comme un rendez-vous professionnel. Par exemple, au moins une séance par semaine voire deux. Pour reprendre, il vaut mieux faire court plutôt que de faire trois heures de sport en une journée. L'idéal est de faire au moins 30 minutes par jour et si possible cinq fois par semaine.