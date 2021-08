Sommeil : comment se réveiller en pleine forme ?

Pour débuter sa journée en pleine forme, plusieurs choses sont à prendre en compte. Tout d'abord, respecter son besoin de sommeil. La plupart des adultes ont besoin de dormir entre 7 et 9 heures. Si on se sent somnolant ou fatigué la journée, c'est probablement parce qu'on ne dort pas suffisamment.

Ainsi, si on doit se lever tôt, à 6 heures par exemple, et qu'on a besoin de 7 heures de sommeil pour se sentir bien, on se couchera avant 23 heures. En effet, il est impossible de se lever en forme, si on est en privation de sommeil. De plus, la fonction "snooze" du réveil, qui consiste a reporter le moment de se lever, est à bannir. Se rendormir en pensant qu'on va gagner quelques minutes de sommeil et donc un supplément de forme est illusoire. C'est même l'inverse qui se produit.

En effet, le cerveau ne réagit pas au quart de tour : l'endormissement et le réveil, ce n'est pas comme un bouton On/Off. Ainsi, on est encore plus fatigué au second réveil, car quand on se réveille on sécrète du cortisol, l'hormone dite du stress, qui va nous mettre en jambes. Mais, si on se rendort, le corps va lâcher de la mélatonine, l'hormone qui favorise la somnolence et le second réveil sera encore plus pénible.

Garder le même rythme le week-end qu'en semaine

Troisième chose importante, c'est que la régularité paie. Notre organisme aime la routine : des horaires réguliers, c'est structurant pour notre horloge biologique, qui gouverne notre sommeil. Si on doit se lever tôt la semaine, pour être en forme on a intérêt à faire de même le week-end. Après un samedi soir festif, au lieu de faire une grasse matinée le dimanche qui va décaler son horloge biologique, il est préférable de faire une sieste.

Si on doit changer nos habitudes de sommeil en se levant plus tôt qu'habituellement, il faut y aller progressivement, car c'est comme s'habituer à un décalage horaire, sans voyager. Il faut donc progresser de façon graduelle, en avançant l'heure de son réveil de 20 minutes chaque jour. Par exemple, si on se lève régulièrement à 8 heures, mais qu'on souhaite se lever à 6 heures, on règle le réveil à 7h40 le lundi, à 7h20 le mardi et ainsi de suite jusqu'à 6 heures.

Enfin, on évite la précipitation. Pour bien démarrer la journée physiquement et mentalement, on prend un minimum de temps pour soi : un bon petit déjeuner, des étirements, un peu d'exercice ou de méditation. Comme pour s'endormir, il est bon d'instaurer des routines pour se réveiller.