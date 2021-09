Marine Lorphelin revient sur les bienfaits du café sur l'organisme

Trois, quatre ou cinq cafés par jour, est-ce bon pour la santé ? Les études récentes y sont plutôt favorables. Pour les personnes qui ne souffrent pas de problèmes de santé, une consommation régulière de trois à cinq tasses maximum par jour a montré une diminution des risques cardio-vasculaires.

Pourquoi cette chute ? Parce qu'une tasse de café contient un millier de molécules actives et une concentration élevée d'antioxydants. D'ailleurs, il représente 60% des apports en antioxydants chez les Français.

Mais attention : ce constat positif n'est pas valable avec la caféine lorsqu'elle est seule comme, par exemple, dans des sodas ou des boissons énergisantes. Dans ces cas, elle a alors des effets défavorables entraînant des palpitations, des tremblements, une augmentation de l'anxiété ou de la tension artérielle.

Une meilleure concentration et une meilleure humeur

Parmi les principaux bénéfices du café, on retient surtout une boisson particulièrement efficace pour se réveiller le matin puisque la caféine stimule le cerveau. À

noter qu'un café vous réveille en 30 minutes environ.

De plus, consommer cette boisson permet de stimuler les performances cognitives pour une meilleure concentration, une meilleure humeur, mais aussi une mémoire plus efficace. La caféine agit sur les récepteurs neuronaux qui engendrent une augmentation de la concentration de la dopamine, l'hormone du plaisir. Conséquences : on se sent mieux et on peut même devenir accro au café.

D'autres bienfaits ont été également révélés par les scientifiques, notamment pour lutter contre les troubles de l'Alzheimer. En effet, la consommation de café régulière permettrait de ralentir l'apparition de la maladie.

Transit, sommeil... Quels sont les effets du café ?

Et pour le transit ? Nous sommes nombreux à consommer du café après avoir mangé, une consommation qui nous aide à digérer. Les effets du café sur le transit relèvent de deux phénomènes : lorsque l'on mange, on rempli l'estomac et stimule l'intestin. Puis, le café entraîne la contraction des muscles intestinaux et coliques. Ainsi, il permet un meilleur transit.

Quant au sommeil, les effets du café varient d'une personne à l'autre. Certaines sont habituées à la caféine, d'autres sont particulièrement sensibles. Dans ce dernier cas, on vous conseille d'éviter le café après 16h, voire 14h. De fait, le corps met du temps à éliminer la caféine ce qui peut retarder le sommeil le soir voire même perturber sa qualité. Le café décaféiné, qui contient une toute petite concentration de caféine, ne posera en revanche aucun problème pour s'endormir.