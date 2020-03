Sommeil : 6 conseils pour dormir mieux

publié le 13/03/2020 à 06:10

C'est probablement l'un des principaux maux du siècle et l'un des leviers les plus efficaces pour améliorer son état de santé général. Un Français sur deux environ souffre de troubles du sommeil. Pourtant, une petite routine de vie plus saine peu permettre de dormir mieux.

En moyenne, un nourrisson de moins de 3 mois dort entre 14 et 17 heures par jour. Cela passe à une dizaine d'heures pour les 6-8 ans pour passer à environ 6 à 9 heures pour les adultes de plus de 30 ans. Une moyenne tirée par le bas par les difficultés d’endormissement, les réveils nocturnes ou prématurés et les insomnies chroniques.

Dans l'idéal, il est recommandé de dormir au moins 7 heures par nuit, et essayer d'avoir un rythme de sommeil assez stable. En effet, cela permet au corps et à l'esprit de se reposer convenablement, et améliorer donc la santé physique et mental.

1. Un environnement propice au sommeil

Pour bien dormir, il faut un environnement optimal. On essaye donc de plonger la chambre dans l'obscurité totale, avec une température fraîche autour de 18 degrés. Aucun bruit bien sûr, et tous les appareils connectés type téléphone, télévision, tablettes, etc. doivent être éteints au moins une heure avant le coucher.

2. Un estomac pas trop plein

Le sommeil est aussi favorisé par des repas peu copieux avant le coucher. On évitera l'alcool le soir. De même, le café, le thé et toutes les boissons avec de la caféine et d'autres excitants doivent être arrêtés le plus tôt possible dans l'après-midi.

3. Du calme, du calme et du calme

On doit éviter avant de se coucher de pratiquer une activité sportive. Au pire, on privilégiera des sports d'endurance. On privilégie les activités calmes comme la lecture, les discussions autour d'une tisane ou la couture, tant que cela favorise l'apaisement. Le mieux reste d'éviter les écrans.

4. Une douche tiède

Pour les adeptes de la douche (ou du bain) le soir, préférez une douche (ou un bain) tiède plutôt que chaud. Évitez aussi de vous laver juste avant d'aller au lit : ne pas faire monter la température du corps, qui ne demande qu'à descendre, facilite l'endormissement.

5. Écoutez votre corps

Couchez vous dès que vous ressentez les premiers signes du sommeil, comme les bâillements ou les yeux qui piquent. En revanche, si vous vous réveillez la nuit sans retrouvez le sommeil, levez-vous, faites autre chose, jusqu'à ce que les signes du sommeil reviennent.

6. Fini les grasses matinées du week-end

Les grasses matinées dérèglent plus encore un sommeil déjà capricieux. Préférez les siestes, qui permettent de récupérer en début d'après-midi le week-end votre sommeil en retard, sans embrouiller votre cerveau capricieux.