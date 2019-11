publié le 21/11/2019 à 08:46

J’ignorais que la France était un repère de nutritionnistes. On en trouve partout : sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, ils sont hyperactifs et ne doutent de rien, surtout pas de leurs compétences. Ils ont tous un bon conseil à vous donner pour ne pas grossir, pour faire le bon régime, pour vous débarrasser d’allergies imaginaires, pour vous passer de la viande ou vous éloigner des produits laitiers. Ce ne sont là que quelques exemples, glanés ici et là, mais ils témoignent d’un dynamisme qui menace de faire plus de dégâts qu’il ne risque de vous conduire à manger de manière équilibrée.

Il suffit de se balader sur certains blogs, c’est assez édifiant. Cela dit, pour être franc, la seule étude officielle dont je dispose nous vient d’Écosse. Cette étude a conduit des chercheurs à se pencher sur les neuf blogs les plus populaires du pays qui vous proposent de maîtriser votre poids. À l’arrivée, ils ont conclu que 8 des 9 blogs colportaient des âneries.

Ça pose quand même un léger problème de santé publique et objectivement, il n'y a aucune raison pour que les choses se passent mieux sur les blogs français, le problème étant le suivant : on a souvent affaire à des militants. Ils boycottent le gluten et veulent vous rallier à leur cause. Ils ont peur des pesticides donc veulent vous interdire les fruits. Ils aiment les animaux donc veulent vous priver de viande. Bref, au nom de la défense d’une cause personnelle, ils vous induisent en erreur.

Un site officiel pour éviter les mauvais conseils

Les élucubrations de ces nutritionnistes autoproclamés ont réellement de l’influence sur les internautes. L’Agence française de Santé publique a pondu une étude qui montre qu’en matière de nutrition, on évolue d’autant plus facilement que l’on dispose de retour d’expérience de proches. Or, il n’y a rien de plus proche de l’internaute que le blogueur. Les contenus sont facilement accessibles. Le lien est facile à établir, potentiellement permanent, les échanges quasi-systématiques.

Et le problème, c’est qu’il n’y a pas de filtre, pas d’expertise, pas de contrôle sur les infos qui circulent. Il suffit qu’un blogueur ait un peu de charisme pour vous convaincre qu’il est dans le vrai, même s’il vous donne de mauvais conseils.

Les internautes qui s'intéressent à ce qu'il y a dans leur assiette peuvent tout de même s'orienter vers certains sites. Il existe un site officiel, celui du Programme national nutrition santé, le PNNS. Il se propose de nous éduquer sur le plan nutritionnel et dispense une information de référence. Avec ses spécialistes, vous aurez une approche plus rigoureuse de ce qu’est ou doit être l’alimentation dont il faut arrêter de croire que ça se résume à des photos de plats tous plus alléchants les uns que les autres, une fois qu’il sont passés par tous les filtres de photos mis à la disposition par les applis pour smartphone.