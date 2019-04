publié le 12/04/2019 à 02:09

Il ne s'appelle pas Mario, mais Rocco. C'est pourtant un jeu vidéo Nintendo qui a failli coûter la vie à ce chien d'un couple d'Écossais des environs de Glasgow, selon The Independant. Alertés par les vomissements et le refus de s'alimenter de leur Staffordshire Bull Terrier âgé de 4 ans, ses maîtres le conduisent dans un hôpital vétérinaire.



Et là, surprise, une radiographie révèle que Rocco détient un petit objet rectangulaire dans son intestin grêle. Le chien aux abois est alors immédiatement conduit sur la table d'opération. Le petit objet rectangulaire s'avère alors être une cartouche de Nintendo DS, une console portable de la firme japonaise.

Mais le couple ne possède aucun appareil de ce genre chez eux. "C’est un chien de refuge et nous ne l’avons que depuis environ six mois. La seule chose à laquelle nous pouvons penser, c’est que cela vient de ses anciens propriétaires", estime Sean, son maître. La cartouche aurait pu être fatale à Rocco. L'opération chirurgicale s'est donc avérée décisive. De l'aveu des vétérinaires, ses maîtres ont donc eu un excellent réflexe.