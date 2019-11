publié le 20/11/2019 à 08:50

On parle généralement de TSA, mais il est important de bien détailler ce que cache chaque lettre. Et, en conséquence, de parler de trouble du spectre autistique plutôt que d’autisme tout court. Car le mot "autisme" est un mot fourre-tout qui regroupe tout un tas de troubles qui, certes, compliquent les interactions sociales, certes génèrent des problèmes de communication mais peuvent aussi se rapporter à des aptitudes particulières ou des talents qui ne courent pas les rues.

On a l'impression que l'autisme est de plus en plus fréquent car on a un peu élargi la définition de ce trouble. Certains vont même jusqu’à parler d’une épidémie d’autisme, ce qui est un non-sens absolu. Une épidémie peut être due à un virus. Elle s’exprime à un moment donné. Elle est en général localisée.

L’autisme n’a rien à voir avec ça. L’autisme est un handicap dû à des anomalies qui affectent certains gênes. Et puisque je parle de génétique, j’en profite pour rappeler que l’autisme n’a aucun lien avec certains vaccins ou le comportement de mères qui manqueraient d’affection comme on a pu l’entendre ici ou là. Ça aussi, c’est une ânerie qu’il convient de démentir.

Après, si on a l’impression qu’il est de plus en plus souvent question d’autisme, c’est parce que, primo, on en parle plus qu’avant, l’information s’est démocratisée et vulgarisée. Secondo, on détecte les choses beaucoup plus précocement qu’il y a quelques décennies.

Le dépistage précoce est déterminant

Le dépistage précoce est déterminant pour l’avenir de l’enfant. Si vous détectez quelque chose chez un enfant qui a moins de 3 ans, vous pouvez agir avec des thérapies comportementales. Et vous serez d’autant plus efficace qu’à cet âge-là, le cerveau de l’enfant est en plein développement et que vous pouvez jouer sur sa plasticité pour faciliter l’apprentissage et son adaptation au monde qui l’entoure.

Les troubles du spectre autistique influent sur les relations sociales, la communication, le comportement. Mais comment déceler les choses ? Ça peut être particulièrement subtil. Au chapitre des relations sociales perturbées, vous avez les enfants qui ont du mal à établir le contact avec leur entourage. Parfois, ils ne répondent pas quand on les appelle par leur prénom. Parfois, ils semblent indifférents au fait d’être séparés de leurs parents. Pas d’émotion particulière non plus lorsqu’ils les retrouvent.

Au chapitre d’une communication problématique, il y a l’écholalie. L’écholalie, c’est répéter des sons, des mots ou des phrases entières que vous avez entendus. Mais une fois qu’on a dit ça, on n’est pas forcément plus avancé. Parce que des enfants déroutés par leurs mots, les bruits qu’ils font ou leur comportement, c’est assez courant sans pour autant qu’il y ait suspicion de handicap.

Vous pouvez aussi être alerté par la passion dévorante qu’un enfant pourra avoir pour un objet, qu’il s’agisse d’une ampoule, d’un sac à main ou de tout autre chose. Mais parfois, l’enfant autiste jette son dévolu sur quelque chose digne d’intérêt, comme la vie des dinosaures. Pas facile d’y voir clair. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il y a autant de symptômes que d’autisme mais on n'en est pas loin. Mais bien sûr, en cas de doute, vous devez en parler à votre pédiatre.