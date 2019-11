Sans gluten : la recette facile des muffins pain d'épices-clémentine

publié le 16/11/2019 à 10:09

Pour entrer doucement dans la période de Noël, rien de mieux qu'un tendre muffin parfumé au pain d'épices et généreusement garni de confiture de clémentine corse. Cette recette est facile, rapide et régale petits et grands pour le petit déjeuner, le goûter ou un brunch.



La farine de noix de coco permet aux muffins de rester tendres et moelleux plusieurs jours. Riche en sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines sans gluten confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine.

Mais attention, chaque marque propose des fibres d’une finesse différente. Il se peut qu’il faille ajouter un peu plus de lait à cause de cela. La pâte doit être souple comme une pâte à cake.

Sans lactose

Pour que cette recette soit également sans lactose, j’ai utilisé de l’huile de coco et du lait végétal à l’amande. Mieux vaut choisir une huile de coco désodorisée pour que la saveur du coco ne soit pas trop forte, même si elle se marie très bien avec les épices et la clémentine.

Le mélange d’épices est composé de cannelle, d'anis, de gingembre, de cardamome et de clous de girofle.

Ingrédients :

- 90 g de farine de riz demi-complet

- 90 g de fécule (maïs ou pomme de terre)

- 40 g de farine de noix de coco

- 80 g de sucre

- 2 cuillères à café d’épices "pain d’épices" *

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- ½ cuillère à café de sel fin

- 40 g d’huile de noix de coco

- 2 œufs

- 250 ml de lait ** (animal ou végétal, ici du lait d’amande)

- 40 g de miel liquide

- 180 g de confiture de clémentine (si possible de clémentines de Corse qui est la plus parfumée et locale)



*En fonction de la finesse de la farine de noix de coco, il faudra entre 250 à 275 ml de lait, car plus les fibres de coco sont épaisses plus elles absorbent de liquide.



**Attention pour les personnes cœliaques, il faut bien s’assurer que les épices sont sans trace de gluten.

Les ingrédients pour les muffins pain d'épices-clémentine sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C, déposer dans les cavités de la plaque à muffins des petites caissettes en papier.



- Dans un grand saladier, mélanger bien ensemble les ingrédients secs : farines, fécule, sucre, épices, poudre à lever, bicarbonate, sel. Garder de côté.



- Faire fondre l’huile de coco et garder de côté pour qu’elle tiédisse.



- Dans un petit saladier, mélanger ensemble les œufs, le lait, le miel. Verser ce mélange dans le mélange des ingrédients secs et bien mélanger jusqu’à obtenir une texture homogène. Éventuellement, ajuster le lait en fonction de la farine de coco.



- Verser un fond de pâte dans chaque caissette puis verser au centre de chaque muffins une généreuse petite cuillère de confiture de clémentine. Recouvrir cette confiture d’encore un peu de pâte.



- Enfourner pour 25 minutes et faire une rotation du moule en mi-cuisson pour que les muffins soient tous uniformément dorés.



- Laisser les légèrement refroidir, mais ils peuvent parfaitement de déguster tiède avec une tasse de thé.

Verser au centre de chaque muffins une généreuse petite cuillère de confiture de clémentine Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

