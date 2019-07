publié le 10/07/2019 à 06:39

La lutte contre la résistance aux antibiotiques est l'un des plus gros casse tête de la recherche actuelle. En effet, plus on utilise d'antibiotiques, plus notre corps s'adapte et le médicament est rendu inefficace. Une équipe de l'université de Rennes vient de mettre au point une nouvelle formule à laquelle les bactéries ne devraient pas y résister.

Tout commence en 2011, quand les chercheurs français ont découvert une toxine bactérienne responsable d'infections graves mais capable de tuer d'autres bactéries présentes dans l'organisme.

"Ce qu'on a réussi à faire c'est enlever la toxicité et garder que l'activité antibiotique. La chance sourit aux audacieux, on a eu de la chance", indique le Professeur Brice Felden, directeur du laboratoire Inserm à Rennes. "On estime qu'en 2050, dans le monde si rien n'est fait, c'est 50 millions de morts par les multirésistances et par les infections qu'on n'arrive pas à traiter. C'est plus que tous les cancers réunis", alerte-t-il.

Grâce à cette nouvelle molécule, les souris traitées pour des septicémies et des infections cutanées résistantes aux antibiotiques traditionnels, ont été guéries. Autre bonne nouvelle : la molécule très bien tolérée n'a pas déclenché de nouvelles résistances. Les tests sur l'homme doivent démarrer en 2020.

