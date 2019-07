publié le 07/07/2019 à 17:40

Avec les fortes chaleurs actuelles, s'hydrater est la priorité mais attention, il ne faut pas TROP boire. Le fait de trop boire porte un nom : la potomanie. C'est-à-dire le besoin maladif de boire, de l'eau, ou tout autre liquide. Que se passe-t-il dans l'organisme, quand on boit plus que de raison ?

Eh bien, d'abord on fait de la polyurie, c'est-à-dire qu'on augmente son volume d'urines. Les reins sont en surchauffe. Deuxièmement, on fait baisser la concentration de sel dans le sang et cela peut se traduire par des nausées, des vomissements, des maux de tête voir des troubles du comportement. Troisièmement, on s'expose à des problèmes neurologiques comme par exemple, un œdème du cerveau. La potomanie est une maladie grave, potentiellement mortelle.

Il faut bien sûr consulté, car la potomanie est un trouble psychiatrique. Pour le reste, on rappelle quand même ce qu'est une bonne hydratation : nous avons besoin d'environ 3 litres d'eau par jour. Mais attention, il y a ce qu'on boit mais aussi ce qu'on mange. L'eau, on la trouve aussi dans les aliments (fruits, légumes, soupe). Donc si vous buvez entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour, vous êtes dans les clous.