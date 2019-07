publié le 07/07/2019 à 04:03

Pour eux, Benjamin Griveaux est "celui qui a l'expérience, le discours, le projet et la personnalité pour apporter des réponses crédibles et ambitieuses pour Paris". Dans une tribune parue dans les colonnes du Journal du dimanche, 34 élus parisiens apportent ainsi leur soutien à celui qui demeure le favori pour décrocher l'investiture de La République en Marche pour les élections municipales à Paris.

Pour les signataires du texte, parmi lesquels se trouvent trois députés (Olivia Grégoire, Sylvain Maillard et Pacôme Rupin) et trois présidents de groupe au Conseil de Paris (Éric Azière, Julien Bargeton et Jérôme Dubus), l'ancien porte-parole du gouvernement est le candidat qui "saura rassembler large".

Cette tribune de soutien paraît quelques heures après le ralliement de la seule femme candidate à l'investiture LaREM Anne Lebreton à son principal concurrent, le député Cédric Villani. Quelques jours plus tôt, c'était un autre de ses adversaires, l'ancien secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi qui s'était désisté au profit du mathématicien.

Des soutiens qui ont donné du poids à la candidature du député de la 5e circonscription de l'Essonne, à tel point que du côté du parti, on confie que la tâche de la commission d’investiture, censée trancher en fin de semaine prochaine, va s’avérer plus compliquée que prévue.