Bientôt une écotaxe de 1,50 à 18 euros sur les billets d'avion

publié le 09/07/2019 à 12:25

Mettre à contribution les voyageurs en avion pour aider à lutter contre le réchauffement climatique. Telle est l’ambition du gouvernement, qui vient d'annoncer la création d'une écotaxe sur les billets.

Cette mesure, qui sera intégrée au projet de loi de finances 2020 et s'appliquera à toutes les compagnies, prévoit une écotaxe allant de 1,50 euros sur les vols intérieurs et intra-européens en classe économique et jusqu'à 18 euros pour les vols hors UE en classe affaire, a précisé la ministre des Transport Elisabeth Borne.

Une taxe de 1,5 à 18 euros

L'écotaxe, qui ne s'appliquera qu'aux vols partant de France et non à ceux arrivant, sera de 1,50 euros en classe éco pour les vols intérieurs et intra-européens, de 9 euros pour ces vols en classe affaire, de 3 euros pour les vols en classe éco hors UE et de 18 euros pour ces vols en classe affaire, a-t-elle précisé.

Cette taxe devrait rapporter 182 millions d'euros à partir 2020, qui seront consacrés à des investissements pour des infrastructures de transports plus écologiques, notamment le ferroviaire, selon la ministre.