publié le 16/12/2020 à 18:43

Le Premier ministre Jean Castex a présenté, ce mercredi 16 décembre à l'Assemblée, la stratégie vaccinale du gouvernement, "si toutes les conditions sont réunies, les premières vaccinations pourraient être réalisées dès la dernière semaine du mois de décembre", a-t-il annoncé. Cette promesse paraît pourtant presque impossible à tenir.

Déjà les délais sont serrés. Le lundi 21 décembre, l'Agence européenne du médicament doit donner son feu vert. À cette date, le gouvernement assure que les premiers vaccins Pfizer seront livrés dans la centaine d'établissements hospitaliers équipés de super congélateurs. Les installations sont d'ailleurs toujours en cours. Dans les deux jours suivants, au plus tard, la Commission européenne devrait donner son autorisation de mise sur le marché, et entre le 24 et le 27 décembre, un avis de la Haute autorité de santé devra préciser les conditions d'utilisation, les contre indications.

Il va donc rester trois ou quatre jours avant la fin du mois pour distribuer les doses. Il y a 10.000 établissements accueillant des personnes âgées, pour 1 million de personnes concernées y compris les soignants. Ce côté logistique est assuré par la Direction Générale de la Santé. Il faut aussi s'attendre à une course contre la montre dans les Ehpad où il faut organiser au plus vite une préconsultation vaccinale pour informer les résidents, et surtout recueillir leur consentement ou celui de leurs proches. Le scenario le plus probable, c'est qu'une poignée seulement d'Ehpad puisse commencer à vacciner avant la montée en puissance début janvier promise par le Premier ministre.

