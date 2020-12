publié le 16/12/2020 à 08:20

C'est l'une des affaires criminelles les plus célèbres : en 1984, Grégory Villemin, quatre ans, est retrouvé mort, noyé, dans les Vosges. Un dossier qui reste plein de mystères et de zones d'ombre, et dont chaque rebondissement fait renaître l'espoir d'enfin découvrir la vérité.

Le Parisien révèle, ce mercredi 16 décembre, que de nouvelles auditions de témoins liés à l'entourage familial et au voisinage du petit Grégory, il y a presque 40 ans, ont eu lieu. À ce stade, il ne s'agit pas de suspects. Aucune nouvelle mise en examen n'a été prononcée d'après le journal, mais le juge qui a repris le dossier il y a quelques mois affiche son intention d'aboutir, en dépit des multiples déboires judiciaires de l'affaire.

L'hypothèse des enquêteurs n'a pas changé, selon Le Parisien : magistrats et gendarmes privilégient toujours la piste d'un complot familial, d'une jalousie visant Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory, et qui imputerait son cousin Bernard Laroche, son oncle et sa tante, les époux Jacob, et sa cousine Murielle Bolle.

Le dossier est piégé, souvent décrit comme maudit. En 2017, une série de mises en examen prononcées ont dû être annulées pour vice de forme. Pour avancer, les enquêteurs tablent sur le résultat d'une nouvelle expertise des dizaines de lettres de corbeau postées dans la Vologne en 1984. Une expertise menée en Suisse depuis deux ans avec une technique innovante, la stylométrie, et qui pourrait désigner de nouveaux suspect.