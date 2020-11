Tests salivaires : la Haute autorité de la santé donne son feu vert

publié le 29/11/2020 à 01:03

Ils étaient attendus depuis des semaines. Ils sont enfin autorisés mais sous certaines conditions. Les tests salivaires viennent d'obtenir un feu vert de la Haute autorité de santé. Ils ont donc été jugés suffisamment fiables. Mais ces tests salivaires ne devront être utilisés que sur des personnes qui développent des symptômes.

Car quand il n'y a pas de symptômes, ils ne sont pas jugés pour l'instant encore assez sûrs. De fait, la quantité de virus n'est pas suffisante pour être détectée ainsi. Toutefois, si vous avez de la fièvre, mal à la tête, vous pourrez avoir recours à ces tests qui seront pratiqués par des médecins ou des pharmaciens.

Ces tests consistent à prélever de la salive avec une pipette : on la met dans une petite machine de la taille d'une boite à chaussure qui chauffe. Au bout de 40 minutes, la couleur change et indique un résultat positif ou négatif. C'est beaucoup moins contraignant que l'écouvillon dans le nez. Imaginez pour les personnes âgées, les enfants dans les écoles : on va pouvoir plus tester. Pour rappel, ce dispositif n'est pas infaillible, mais c'est un filtre important qui va s'ajouter aux tests PCR et aux antigéniques.

La haute autorité de santé a d'ailleurs recommandé d'élargir l'utilisation des antigéniques ce matin. Jusqu'à présent, ils concernent surtout les personnes avec des symptômes, là encore. Désormais, ils pourront être pratiqués sur des cas contacts sans symptômes. La panoplie des tests s'étend pour permettre de dépister plus vite et mieux combattre l'épidémie.