publié le 16/12/2020 à 14:01

Jean Castex présentera mercredi 16 décembre après-midi le plan de vaccination développé par le gouvernement. En attendant, Gabriel Attal, porte-parole de l'exécutif, a dévoilé sur le plateau de BFMTV les premiers objectifs vaccinaux. Selon lui, un million de Français seront vaccinés en janvier prochain.

Le début de l'année 2021 sera marqué par "une première vague de vaccination (qui) concernera les personnes âgées en maison de retraite, en Ehpad", alors que le gouvernement table sur 15 millions de Français vaccinés d'ici l'été 2021. Pourtant avec de tels chiffres, la question d'une éventuelle pénurie se pose. Selon Gabriel Attal, le gouvernement a procédé à des pré-commandes dans plusieurs laboratoires pour ne pas mettre "tous ses œufs dans le même panier".

"200 millions de doses de vaccins ont été pré-réservées" a déclaré le porte-parole sur BFMTV. Il faudra néanmoins encore attendre les autorisations des autorités de santé, car "un certain nombre de laboratoires sont encore dans la phase des essais cliniques", a-t-il précisé. De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran avait déjà présenté début décembre un plan en trois étapes : début janvier dans les Ehpad, entre février et mars pour les personnes à risques et enfin le printemps avec une campagne grand public.