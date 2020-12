Coronavirus : pour Yannick Jadot, Jérôme Salomon "doit partir"

et Venantia Petillault

publié le 13/12/2020 à 13:32

Sur la gestion de la pandémie et plus particulièrement sur la question des masques, la commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid-19 a pointé la responsabilité de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

"Jérôme Salomon ne peut pas rester à sa place. Il y a un enjeu de confiance essentiel dans la gestion de cette pandémie. On sait à quel point les Françaises et Français appliquent les règles mais sans en comprendre parfois les tenants et les aboutissants. Le fiasco des masques a été un élément de rupture dans la confiance de la gestion sanitaire de cette pandémie".

"C'est d'abord une responsabilité politique mais on a quand même le patron de la santé qui nous expliquait au mois de mars que ce n'était pas nécessaire que tout le monde porte des masques et en fait il est un des responsables du fait qu'on ait eu aussi peu de masques disponibles à cette époque", poursuit l'élu EELV avant de conclure : "Je pense qu'il doit partir".