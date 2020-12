publié le 16/12/2020 à 13:54

L'affaire Grégory a été relancée par de nouvelles auditions de témoins liés à l'entourage familial et au voisinage du petit Grégory, retrouvé mort il y a presque 40 ans. Pour avancer, les enquêteurs tablent sur le résultat d'une nouvelle expertise des dizaines de lettres du corbeau postées dans la région de la Vologne en 1984, grâce à la stylométrie. Maître Gérard Welzer, avocat de Marie-Ange Laroche, veuve de Bernard Laroche, était l'invité de RTL Midi ce mercredi 16 décembre.

"Ce que je vois c'est que depuis 36 ans, on montre du doigt 4 personnes différentes. Contrairement à ce qui a été indiqué, Bernard Laroche a été mis hors de cause par 7 experts en écriture", a rappelé l'avocat. "Je ne crois pas en cette nouvelle expertise", a-t-il ajouté. De nouvelles auditions ont eu lieu il y a quelques jours, révélait le Parisien. "Je ne sais pas de qui il s'agit", a dit Me Welzer.

"Qu'on recherche la vérité c'est très bien. Si on a quelque chose de solide comme une trace ADN, très bien. Mais si on n'a pas quelque chose de non-contestable, il faut absolument éviter de jeter en pâture le nom d'une personne", selon lui. Alors, saurons-nous un jour la vérité sur cette affaire ? "Je crains que non. Je constate que depuis 36 ans on nous annonce quasiment à intervalles réguliers une semaine décisive", a conclu l'avocat.