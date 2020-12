L'Agence européenne du médicament victime d'une cyberattaque

publié le 09/12/2020 à 16:59

Les attaques informatiques se multiplient durant la pandémie. L'Agence européenne des médicaments a annoncé ce mercredi 9 décembre qu'elle avait été la cible d'une cyberattaque et qu'elle enquêtait sur l'incident avec les forces de l'ordre et les autres entités concernées.

L'autorité chargée d'évaluer et d'approuver les médicaments, dispositifs médicaux et les vaccins pour l'Union européenne n'a fourni aucun détail supplémentaire sur l'attaque dont on ignore encore le timing et l'ampleur. L'agence n'a pas indiqué si des données ont été compromises lors de l'incident.

Créée en 1995 et basée à Amsterdam (Pays-Bas), l'EMA examine actuellement les demandes d'autorisation de trois vaccins candidats contre le Covid-19, les projets des laboratoires Pfizer, Moderna et AstraZeneca, qu'elle pourrait approuver d'ici la fin de l'année dans le cadre d'une procédure accélérée.

L'institution est la dernière victime d'une série d'attaques informatiques visant des organisations médicales impliquées dans la lutte contre le coronavirus. Le groupe informatique IBM avait révélé en fin de semaine dernière qu'une offensive avait ciblé des entreprises chargées de stocker et transporter des vaccins contre le coronavirus, qui doivent être conservés à très basse température.