L'horoscope du vendredi 18 février 2022

Bélier

Le Soleil en Poissons est plutôt passif, contemplatif, le contraire de vous qui êtes sans cesse en action. Vous allez devoir lutter contre ces deux tendances, l'une qui veut que vous attendiez, que vous réfléchissiez, l'autre qui veut que vous agissiez de manière impulsive. Toutefois, étant donné que Saturne (la raison) est en bon aspect, vous êtes bien entouré et conseillé, aussi écoutez vos amis.

Taureau

La saison des Poissons commence aujourd'hui et donne la priorités à vos projets, certains natifs étant favorisés s'ils veulent bien à accepter un indispensable changement de vie. Le bon aspect entre Jupiter et Uranus, qui ne va pas tarder à être activé, vous offre une chance de changer de boulot, de déménager, ou encore de voir votre vie sentimentale repartir. Des occasions à examiner de près.

Gémeaux

Les trois planètes qui se trouvent maintenant en Poissons (Soleil, Jupiter, Neptune) donnent l'avantage à votre vie professionnelle et aux priorités (familiales et autres) qui sont les vôtres. Il y aura du soulagement, du bien-être avec Jupiter la semaine du 28, et un excès d'émotions quelques jours plus tard. La conjoncture dit que vous aurez à vous montrer vigilant et que ce sera fatigant.

Cancer

Le temps des Poissons est venu et avec lui c'est la confiance et souvent le succès, la reconnaissance qui sont au premier plan. Avant tout, faites-vous confiance (1er décan pour le moment) et donnez votre confiance si on vous fait une proposition, décente ou indécente. Vous êtes de toute façon sur une pente ascendante, notamment 2e décan, vous ne pouvez pas passer à côté de vos chances.



Lion

L'Eau des Poissons n'est pas vraiment en phase avec le Feu de votre signe, mais il y a malgré tout du bon dans cette conjoncture parce qu'elle peut vous permettre de rebondir, de " réparer " une situation, de la rééquilibrer. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain (2e décan), mais en avançant sans demander trop à la vie, vous pourrez reconquérir votre position. Mais pas la même, ni dans les mêmes conditions.

Vierge

Le Soleil est à présent face à vous, tout comme Jupiter et Neptune. Vous êtes face à vous-même et à votre difficulté à exister face aux autres, à ceux qui prennent toute la place au détriment de la vôtre. Vous vous retrouvez dans cette situation injuste le plus souvent dans votre boulot, mais elle peut aussi se produire dans votre vie amoureuse ou amicale. En fait c'est un schéma dont il faut vous débarrasser, 2e décan.

Balance

La période Poissons est favorable à votre vie quotidienne et à ce que vous en faites, c'est-à-dire le travail sous toutes ses formes, ainsi que l'entretien de votre corps ou de votre maison. Ce sont des activités qui sont accentuées pendant la période où le Soleil vous regarde (1er décan ces jours-ci) et il ne serait pas étonnant que vous ayez plus de boulot, ou un rendez-vous chez le toubib.

Scorpion

Très bonne période, généralement, que celle qui voit les Poissons tenir la barre. Ils sont très dominants cette année et avec eux, ce sont vos plaisirs, vos loisirs, vos créations qui sont au premier plan. Les enfants sont également une priorité, que vous en accueillez un ou que vous cherchiez à en avoir un. C'est également une bonne période, si vous avez un talent, pour en faire une démonstration réussie.

Sagittaire

Avec les Poissons aux commandes, la vie intime, la famille et le toit qui l'abrite sont votre priorité. Vous qui aimez tant la vie sociale, vous serez probablement plus chez vous que d'habitude, à moins que vous ne partiez en vacances dans une maison de famille. Cela dit, vu la présence de Jupiter dans le signe, on peut penser que vous allez prendre plus de place dans votre boulot, ou que la famille va s'agrandir.

Capricorne

Vous me direz tout ce que vous voulez, que la chance n'existe pas par exemple, mais la conjoncture va vous démontrer le contraire ! Les Poissons sont à présent aux commandes et le Soleil éclaire à la fois Jupiter et Neptune. Vous ne pouvez que vous sentir sur la bonne pente sous cette conjoncture et même, pour certains, avoir la possibilité de faire parler de vous, ou de faire de la pub pour votre entreprise (1er décan pour l'instant).

Verseau

Le Soleil vous a quitté pour votre voisin Poissons, déjà occupé par Jupiter et Neptune. Il sera donc question de gros sous, d'autant plus gros que vous pourriez mieux gagner votre vie, nous dit cette configuration. Disons que c'est la version optimiste de la conjoncture. Mais il y a une version moins optimiste, qui veut que vous ayez des arriérés à payer ou que l'administration fiscale s'occupe de vous !

Poissons

Bon anniversaire à tous ! Vous êtes le signe-vedette en ce moment, surtout parce que Jupiter et Neptune, vos deux planètes maîtresses sont chez vous. Vous pouvez donc autant avoir une chance incroyable (mars, avril) que vous trouvez dans les dédales d'un procès, ou d'un problème avec l'administration. Mais pour l'instant, 1er décan, vous fêtez votre anniversaire sous de bons auspices, amicaux ou amoureux.

