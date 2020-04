Coronavirus : quels sont les effets secondaires du traitement à la chloroquine ?

publié le 09/04/2020 à 13:14

Près de 455.000 ont signé la pétition baptisée "Ne perdons plus de temps". Lancée à l'initiative de l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy, elle plaide pour un assouplissement des possibilités de prescription de la chloroquine, ce traitement dont l'usage contre le coronavirus provoque de vifs débats.

Si certains médecins ont décidé de faire confiance aux travaux du professeur Didier Raoult, qui préconise ce traitement, le ministre de la Santé Olivier Véran préfère jouer la carte de la prudence. Il souhaite attendre les résultats des différents essais cliniques en cours avant de généraliser le traitement.

Si le gouvernement prend de telles précautions, c'est parce que l'on connaît d'ores et déjà les effets indésirables de ce médicament, puisque la première autorisation de mise sur le marché visible dans le répertoire des spécialités pharmaceutiques dans l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de l'hydroxychloroquine (Plaquenil) date du 31 décembre 1997.

Dangereux en automédication

"Des cas de toxicité cardiaque ont été signalés (...) suite à des prises en automédication (...) d'hydroxychloroquine face à des symptômes évocateurs du Covid-19, ayant parfois nécessité une hospitalisation en réanimation", a indiqué l'Agence régionale de santé dans un communiqué lundi 30 mars.

D'autres effets secondaires sont également recensés sur la notice du médicament. Le plus souvent, le Plaquenil peut provoquer une vision floue et une mauvaise adaptation de l’œil pour voir de loin ou de près. Il peut également causer des nausées et douleurs du ventre, et fréquemment des diarrhées, vomissements et une perte d’appétit. Il peut aussi être à l'origine de maux de tête, de démangeaisons et d'éruptions de boutons.

Moins fréquemment, on recense des décolorations des cheveux et une chute des cheveux, la nervosité, le bourdonnement d’oreilles, les vertiges, l'augmentation des enzymes du foie (transaminases) et les troubles de la sensibilité et de la motricité.

Des effets indésirables graves non quantifiés

D'autres effets indésirables, à fréquence inconnue peuvent cependant survenir. On parle de graves réactions allergiques accompagnées d'urticaire, de convulsions, d'atteintes cardiaques, de surdité, d'hypoglycémie, de modifications de la composition du sang, ou encore d'hépatites graves.

Plusieurs essais cliniques en France, en Europe et dans le monde sont en train de mesurer l'efficacité de la chloroquine contre le coronavirus, afin de lever tous les doutes qui entourent la molécule.