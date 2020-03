publié le 18/03/2020 à 07:15

S'il est possible de sortir de chez vous pour aider une personne vulnérable ou isolée, il est également possible de donner son sang. C'est autorisé si vous n'avez aucun symptôme grippal comme de la toux ou de la fièvre. "La collecte est vitale et il faut continuer de répondre aux besoins des patients" explique Cathy Bliem, directrice générale adjointe de l'Établissement français du sang.

Elle rappelle qu'il ne faut pas "interrompre la collecte de sang durant cette période de confinement. Les réserves sont d'environ un peu moins de 15 jours pour les globules rouges. Dans certaines communes les maires ont fermé des salles communales. Il faut le temps que l'information circule comme quoi ils peuvent ouvrir au don du sang. C'est autorisé donc c'est important de continuer à venir très régulièrement."

"On a mis en place des circuits pour respecter les distances de sécurité, poursuit Cathy Bliem. Nos infirmières sont toujours équipées de gants et elles auront en plus un masque. Il y a des solutions hydroalcooliques en collecte donc pas de craintes : nous avons mis en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires."



