Coronavirus : où en est la course aux vaccins contre la Covid-19 ?

publié le 08/09/2020 à 11:05

Le nombre de cas positifs à la Covid-19 est toujours très haut et le nombre d’hospitalisation et d’entrées en réanimation ne cesse de monter : l'épidémie de coronavirus est toujours bien présente en France. Le port du masque va rester ancré dans le quotidien des Français pendant encore de longs mois jusqu’à la découverte d’un vaccin contre le coronavirus.

À ce sujet, des informations arrivent tous les jours et de nombreux vaccins potentiels sont en cours de tests. 200 sont actuellement en développement et 9 en essais cliniques. Parmi eux, certains sont encore à la phase 1 où l'on teste l’innocuité, d’autres en phase 3 où on vaccine des personnes saines pour voir si le vaccin est efficace.

Parmi les vaccins, on peut distinguer quatre grandes catégories. Il y a les vaccins classiques, comme celui de la grippe, où on inactive le virus, on l’atténue et on l’injecte, jusqu'au plus innovant, comme celui développé par Moderna, qui serait un vaccin génétique et donc une première mondiale.

Des vaccins seront plus efficaces chez certaines catégories de personnes

Alors que les États-Unis annoncent pouvoir vacciner contre le coronavirus dès le mois de novembre, cette annonce apparaît comme peu probable, tant le timing s'avère être trop ambitieux. Ce qui est sûr, c'est que les laboratoires n’auront pas de mal à trouver des volontaires prêts à tester le vaccin, où il faut qu'il y ait au minimum 30.000 personnes.

Tout le monde a envie que la recherche aboutisse et il n’est pas difficile de trouver des zones géographiques où le virus circule beaucoup. Avec la Covid-19, nous ne sommes pas dans le cadre des maladies rares où il y a peu de candidats pour des essais cliniques. Dans ce cas-là, les laboratoires qui sont déjà en phase 3, les Américains par exemple, risquent de rafler la mise s’ils ont de l’avance sur les Européens.

Avec cette crise épidémique, des centaines de millions de personnes vont devoir être vaccinées dans le monde. Certains vaccins seront peut-être plus efficaces sur les personnes âgées, d’autres chez les jeunes mais l’espoir est que tous les candidats-vaccins soient efficaces.

Certains seront fabriqués en France, à priori dans 3 usines, à Marcy-l’Étoile, Vitry-sur-Seine et Saint-Amand-les-Eaux. Les laboratoires y fabriquent leurs doses en espérant que les essais soient concluants. Pour le moment, le Conseil scientifique ne recommande aucun vaccin obligatoire pour les adultes.