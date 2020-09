publié le 07/09/2020 à 05:46

Dans sept nouveaux départements, le virus gagne du terrain dans le Nord, le Bas-Rhin ou encore en Seine-Maritime et dans les deux départements corses, les bars de la région vont désormais fermer à minuit.

Ce dimanche 6 août, c'était quasiment 7.000 cas en France et quasiment 9.000 la veille. Le rebond semble de plus en plus marqué et l'inquiétude règne à Marseille car seuls 20 lits de réanimation sont disponibles. Les hôpitaux locaux font face à une deuxième vague comme l'ateste Hervé Chambost, secrétaire général du CHU : "Nous observons une montée en charge avec des patients hospitalisés avec 20% des lits qui sont occupés par des patients atteints du Covid-19. Nous avons des formes graves de personnes jeunes avec des passages en réanimation. Seul le port du masque est efficace dans la prévention de la propagation de l'épidémie."



À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Réuni en conseil de défense sanitaire, le gouvernement envisage de réduire la quatorzaine de quatorze à sept jours.

Formule 1 - Pierre Gatsly a gagné un grand prix de Formule 1, le premier Français depuis 24 ans. Seuls douze Français l'avaient fait avant lui.

Faits divers - Un homme a été poignardé à la gare du Nord à Paris ce dimanche 6 septembre 2020. L'incident s'est produit à l'intérieur de la gare aux alentours de 17h, selon une information du Parisien, qui précise que la victime est dans un état grave.