Le nouveau coronavirus circule-t-il encore en France ?

publié le 03/06/2020 à 09:30

Le nouveau coronavirus est-il en voie d'extinction en France ? Pour répondre à cette question, il ne faut pas regarder les chiffres du nombre de personnes en réanimation ou du nombre de décès, car ce sont des personnes qui ont été contaminées il y a plusieurs semaines.

Pour savoir si le virus circule encore, il faut s'intéresser aux résultats des tests PCR qui sont désormais réalisés partout en France et dont on a enfin les remontées quotidiennes fiables et complètes. Et là, tous les signaux sont au verts. Au niveau national, le taux de positivité est entre 1,5 et 1,6% sur quelques dizaines de milliers de tests réalisés, soit 250 à 350 personnes diagnostiquées Covid+ par jour.

Et le nombre de cas contacts semble inférieur à dix, alors que les brigades de l’assurance maladie pensaient devoir appeler plus de vingt personnes pour leur demander de rester isolés.

Autre indice au vert : les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ne représentent plus que 1% de l’activité. Par exemple hier 326 personnes dans toute la France, contre 4.000 pendant plusieurs jours de suite au plus fort de l’épidémie début avril. Certaines zones, comme la Corse, le Jura, l’Ardèche, la Dordogne, l’Indre, les Alpes de Haute Provence, n’ont plus de cas positifs depuis quelques jours.

Des chiffres encourageants, mais...

Mais si l’épidémie telle qu’on l’a connue est derrière nous, le virus circule encore et reste dangereux. Depuis quelques jours, on le sait, il y a encore une centaine de foyers épidémiques en France. Ce sont donc encore des personnes contagieuses qui peuvent transmettre le coronavirus. Mais elles sont disséminées sur tout le territoire et la probabilité de les croiser reste assez faible.

La plupart des spécialistes sont en tout cas surpris par cette baisse des nouveaux cas aussi rapide. Ils n’en espéraient pas tant. Il y a beaucoup moins de malades à dépister faute de virus. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite et il est important de respecter les gestes barrière et de porter des masques.