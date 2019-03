publié le 08/03/2019 à 07:02

59.17% des Français sont favorables à l'heure d'été toute l'année, selon les résultats de la consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale. L'heure d'hiver, qui avait pourtant longtemps tenu la corde, n'a réuni que 36.97% des votes. La consultation a recueilli plus de deux millions de réponses, une participation record.



Instauré initialement pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure en été et en hiver dans l'Union Européenne - en vigueur en France depuis 1976 - suscite de vives oppositions depuis des années. Ses détracteurs invoquent des effets négatifs sur le sommeil et la santé ou sur les accidents de la route, ainsi que l'absence de réelles économies d'énergie.

Mais alors quelles seraient les conséquences d'un tel changement sur notre santé ? L'heure d'été a des vertus positives mais pas pose quelques inconvénients.

L'heure d'été est bonne pour le moral et le corps

L'heure d'été toute l'année améliorerait notre moral. Avec une heure de lumière naturelle supplémentaire chaque soir, en plus de pouvoir profiter des terrasses des cafés, les Français de meilleure humeur. Il a été prouvé que la lumière nous stimulait par l'intermédiaire de la sérotonine, un neurotransmetteur qui intervient dans la régulation de l'humeur, le sommeil et l'appétit.



L'heure d'été favorise aussi l'activité physique. La lumière incite à sortir, à profiter d'un loisir extérieur, à faire du sport. Quelque soit l'activité, elle est bénéfique pour la santé. On se sent plus énergique lorsque les jours sont longs et lumineux.



Enfin, l'heure d'été va fortifier les os. Le soleil a un avantage de taille : la vitamine D. Elle est indispensable pour fixer le calcium sur les os, et donc pour renforcer notre squelette. Elle permet de favoriser la croissance des enfants et prévient le rachitisme et l'ostéoporose chez les personnes âgées.

...mais elle est mauvaise pour le sommeil

L'un des inconvénients majeurs posés par l'heure d'été toute l'année est le sommeil. En fin de journée, quand la luminosité diminue, le cerveau commence à secréter de la mélatonine, une hormone qui permet l’endormissement. Or, si on garde l’heure d’été en hiver, l’obscurité arrivera plus tard et décalera ainsi la sécrétion de cette hormone si importante pour un sommeil de qualité.



"A priori, on est quand même fait pour vivre avec le soleil", rappelle Joëlle Adrien, spécialiste du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris. En France, l'heure d'été correspond à deux heures d'avance sur l'heure solaire, ce qui "n'est pas une bonne idée". Des spécialistes des rythmes biologiques recommandent donc de rester à l'heure d'hiver.



Des propos partagés, sur RTL, par Karima Delli, eurodéputée Europe Écologie les Verts : "Avec l'heure d'été il y a parfois des problèmes parce qu'on sera un peu plus loin notamment de l'heure solaire. Donc notre horloge interne va être un peu plus loin de notre heure biologique".