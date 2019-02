Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

- Claudie Gantin-Verner , Rédactrice en chef adjointe Dr Good - Docteur François Duforez , médecin du sport et du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris et fondateur du Centre Européen du Sommeil

Les Français donnent une note de 6,6 sur 10 à la qualité de leur sommeil … Plus de 8 sur 10 se réveillent dans la nuit et 20% de la population souffrent même d’insomnie chronique... Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil sur notre santé (poids, pression artérielle, diabète, immunité, maladie d'Alzheimer, système reproducteur, stress, mémoire...) ? Existe-t-il des clés qui aident vraiment à mieux dormir ? Comment régler nos nuits comme une horloge ?

Le mauvais sommeil est-il la nouvelle maladie du siècle ?

1 Français sur 2 se plaint du "mal-dormir" (sommeil non récupérateur). On compte les moutons dans On est fait pour s'entendre !

