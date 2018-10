publié le 19/10/2018 à 15:43

C'est un constat alarmant : d'ici à 2030, les fractures liées à l'ostéoporose vont augmenter de 24%. Selon un rapport publié à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'ostéoporose qui aura lieu le 20 octobre, ce chiffre devrait passer de 390.000 actuellement à 470.000. Une évolution qui s'explique par le vieillissement de la population, mais également par l'absence de prise en charge.



Cette maladie qui fragilise les os peut parfois s'avérer dramatique. Pourtant, selon ce rapport, 77% des femmes et 64% des hommes de plus de 50 ans en France ne reçoivent pas les traitements adaptés pour leur ostéoporose.

"Une fracture va en entraîner une autre, puis une autre avec de la souffrance, de la perte d'autonomie et des coûts faramineux pour la société, à hauteur de 6,8 milliards d'euros en 2030", alerte le Docteur Laurent Grange, président de l'Association française de lutte contre les rhumatismes (AFLAR).



Plusieurs signes doivent alerter

Pour enrayer l'explosion des fractures liées à l'ostéoporose, l'association mise sur une meilleure sensibilisation des patients et des professionnels de santé. Avec le Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses (GRIO), elle lance une campagne intitulée "Que la première fracture soit la dernière".



Selon Laurent Grange, plusieurs signes doivent alerter. Le premier est "une perte de plus de trois centimètres par rapport à la taille que vous faisiez à l'âge de 20 ans", indique-t-il. On doit également s'interroger "si l'on se casse un os en tombant de sa hauteur", explique le médecin.



Dans ce cas, il est recommandé d'en parler à son médecin et de lui demander s'il ne faudrait pas effectuer un examen pour le dépistage de l'ostéoporose, ce qui permettrait d'éventuellement envisager un traitement.