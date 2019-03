et Cassandre Jeannin

04/03/2019

La consultation sur le changement d'heure s'est achevée à minuit dimanche 3 mars et visiblement les Français veulent vivre à l'heure d'été. Les résultats officiels sont encore attendus mais juste avant la fermeture des votes, près de 700.000 personnes avaient donné leurs avis. 80% d'entre elles réclament l'abandon du changement d'heure et 55% demandent un rythme estival tout au long de l'année.



Karima Delli, députée européenne Europe Écologie-Les Verts (EELV), milite depuis des années sur l'abrogation du changement d'heure, elle déclare au micro de RTL : "Il faut saluer cette initiative" des Français. "Ils s'étaient un peu moins déclarés lors de la grande consultation publique européenne qui avait eu lieu avec 4.6 millions de citoyens européens qui avaient dit 'mettez fin au changement d'heure.' Les Français n'avaient répondu qu'à 0,5%, ce qui était peu." explique-t-elle.

"Ce sont les États-membres qui choisissent l'heure d'été ou l'heure d'hiver. [...] On ne pourra pas acter l'heure d'été en France parce qu'il faut attendre l'harmonisation européenne. Il faut faire attention ce n'est qu'une consultation. [...] Les États-membres vont devoir décider d'ici avril 2020 de leur fuseau horaire. Le dernier changement d'heure n'aura pas lieu en avril 2019 parce qu'il faut une coordination. Il aura lieu en mars 2021." rappelle-t-elle.

Quels problèmes sont posés par l'heure d'été ?

1 - Le problème de l'harmonisation. "Un habitant français qui travaille en Allemagne, on va pas lui faire changer sa montre deux fois par jour." lance l'eurodéputée.

2 - L'horloge biologique - "Avec l'heure d'été il y a parfois des problèmes parce qu'on sera un peu plus loin notamment de l'heure solaire. Donc notre horloge interne va être un peu plus loin de notre heure biologique." explique Karima Delli.

3 - Le lever tardif du soleil - "C'est sympa les longues soirées d'apéro mais la France à l'heure d'été ça implique qu'en hiver dans certaines région, comme la Bretagne, il fera nuit jusqu'à très tard le matin, environ 10 heures à Brest." rappelle-t-elle.

Le changement d'heure, un outil pour faire des économies d'énergie ?

Dans les années 70 on expliquait que le changement d'heure était très important notamment pour faire des économies d'énergie. "On s'est rendus compte que selon les pays, cette économie variait entre 0.5% et 2.5%. Ca reste marginal donc le changement d'heure n'est pas un outil d'économie d'énergie." répond la députée européenne.

Pourquoi cette consultation a été mise en place ?

La consultation a été mise en place "parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y avait plus d'impacts négatifs que positifs. Il faut parler des questions de santé [...] le changement d'heure implique des insomnies, des troubles du sommeil chez les personnes les plus vulnérables. Surtout, sur la sécurité routière il y a un impact. Le changement de l'heure d'été à l'heure d'hiver provoque, en France, un pic de 40% d'accidentalité parce que les cyclistes et les piétons ne sont pas vus par les automobilistes." explique Karima Delli.