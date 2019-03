publié le 05/03/2019 à 10:20

Ce matin, Michel Cymes ouvre nos congélateurs pour se pencher sur ce qu’ils contiennent. Les produits sortis tout droit du rayon "Surgelés", sont bien pratiques lorsqu'on n’a pas le temps de faire les courses tous les jours. Mais beaucoup d'appareils contiennent aussi des produits congelés par nos soins.



Par simple volonté de faire des provisions, parce qu’une partie du repas de la semaine dernière nous est restée sur les bras, ou pour éviter de gâcher des denrées, les raisons de cette pratique sont multiples. Mais le "congel" a beau être une belle invention, cela ne signifie pas qu’il faille faire n’importe quoi avec.

Michel Cymes insiste, contrairement aux idées reçues, tout ne se congèle pas. Les œufs, les fromages à pâte molle (brie ou camembert), ou frais (genre mozzarella ou feta), les yaourts, les moules, les palourdes, les huîtres, les olives, les saucissons secs, comme la plupart des condiments (la liste est beaucoup plus longue), n’ont rien à faire dans notre congélateur s'ils ont été achetés non-congelés.

Même chose pour les légumes riches en eau comme les tomates ou les concombres. Bien que ce ne soit pas la saison, on les trouve désormais toute l’année au supermarché. Ceux-ci perdent de leur texture et de leur fermeté après décongélation.

1. Une décongélation lente au frigo plutôt qu'à l'air ambiant

Lorsque l'on décongèle un produit, les micro-organismes se mettent en action. Si l’aliment se réchauffe vite, les micro-organismes se développent vite. Il vaut donc mieux opter pour une décongélation lente. L’idéal est de placer l’aliment au réfrigérateur. Ce qui demande évidemment d’être un minimum prévoyant, mais qui reste préférable à une décongélation à température ambiante.

2. Blanchir les fruits et légumes avant de les congeler

Mais il faut observer d'autres règles que la plus évidente, qui est de ne pas recongeler un produit déjà décongelé. Elles permettent d'éviter l’intoxication alimentaire assurée. Si l'on congèle des fruits et des légumes, l’idéal est de les blanchir préalablement. Concrètement, il faut les plonger pendant quelques minutes dans de l’eau bouillante légèrement salée, afin de les débarrasser de leurs impuretés avant de les placer au congélateur où ils pourront rester 9 mois, voire 1 an avant consommation. Parce qu’un produit congelé ne se conserve pas ad vitam aeternam.

3. La durée d'entreposage varie d'un mois à un an

Mais l'échéance d'un an ne s'applique pas à la plupart des aliments congelés, qui se conservent souvent moins de temps dans les bacs du congélateur. S’il s’agit de poisson, il faudra le consommer dans les 2 ou 3 mois. Pour la viande, c’est variable. Le porc, par exemple, se conserve moins longtemps que la volaille.



Par ailleurs, la viande est-elle fumée ? Pas fumée ? Avec sauce ? Sans sauce ? Cuite ? Crue ? La durée d’entreposage dans nos congélateurs dépend de tous ces paramètres. Elle peut varier de 1 mois à 1 an.

4. Un tableau répertorie toutes les durées de conservation

Il existe un moyen de connaître la durée d'entreposage d'un aliment congelé. Sur internet, recherchez les termes "Thermoguide" et "Ministère de l’Agriculture". Le tableau rassemble les durées de conservation aliment par aliment. À priori, ce sont des gens auxquels on peut faire confiance.