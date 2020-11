publié le 24/11/2020 à 15:17

Il fat presque se pincer pour y croire. Kylian Mbappé et Neymar n'ont plus trouvé le chemin des filets sur la plus prestigieuse des scènes depuis une éternité pour des joueurs de leur calibre : respectivement sept et cinq rencontres. Le dernier but du Français en Ligue des champions remonte à près d'un an, le 11 décembre 2019, lors d'un festival face à Galatasaray (5-0), soit 529 minutes d'inefficacité.

Le Brésilien avait trouvé la faille à l'aller (défaite 2-1) comme au retour (victoire 2-0) face au Borussia Dortmund en 8es de finale de la dernière édition. Mais comme Mbappé, il avait manqué de justesse dans le dernier geste lors du "Final 8" de Lisbonne (buts de Marquinhos et Choupo Motting contre l'Atalanta Bergame, de Marqunihos encore, Di Maria et Bernat face au RB Leipzig, défaite 1-0 en finale contre le Bayern Munich).

Certes, le champion du monde de 21 ans a délivré deux passes décisives en trois matches de phase de poules de la nouvelle édition, le numéro 10 de la Seleçao (28 ans) une. Les supporters parisiens comme l'entraîneur Thomas Tuchel, sans parler des concernés eux-mêmes, attendent plus, à l'heure de disputer une rencontre capitale pour l'avenir du club. "Nous sommes affectés si 'Ney' ne marque pas, si Kylian ne marque pas, ça a un grand impact pour nous dans le résultat", n'a ainsi pas masqué l'Allemand.

"On a besoin de buts, on a besoin de buts de Kylian, on a besoin qu'il fasse une grande performance, et j'ai le sentiment qu'il est là, poursuit le technicien de 47 ans. Il a tout fait pour être prêt, il a tout fait pour être décisif, il a joué en équipe de France, il a joué contre Monaco, a marqué des buts (deux en Principauté, ndlr) et maintenant, c'est le moment pour lui, avec 'Ney', d'être encore décisif".

Effectivement impressionnant à Monaco en première période, affamé, Mbappé semble avoir retrouvé 100% de ses moyens après sa blessure aux ischios-jambiers. En Ligue 1, il vole avec neuf réalisations en sept matches. Il est temps pour lui d'ouvrir le compteur à l'étage supérieur. S'il marque, "Kyky" atteindra la symbolique barre des 100 buts avec le PSG, égalant Dominique Rocheteau, se rapprochant de Pedro Miguel Pauleta (109 buts).

Buteurs le même soir seulement six fois en C1

Neymar en est, lui, à 72 depuis son arrivée à Paris durant l'été 2017, quelques semaines avant Mbappé. Lui aussi éloigné des terrains ces dernières semaines, il a marqué deux fois en championnat cette saison. Il faut remonter au 2 octobre pour trouver trace d'un match avec (au moins) un but des deux stars, face à Angers en L1 (6-1). En Ligue des champions, c'est arrivé seulement à six reprises sur les 34 matches disputés par le PSG depuis leur arrivée, toujours en phase de poules.