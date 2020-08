Ligue des champions : le PSG tient la première finale de son histoire

publié le 18/08/2020 à 19:55

Il y avait eu Reims (1956 et 1959), Saint-Étienne (1976), Marseille (1991 et 1993) et Monaco (2004). Le Paris Saint-Germain est devenu mardi 18 août le cinquième club français qualifié pour la finale de la Ligue des champions (anciennement Coupe d'Europe des clubs champions) grâce à un net succès (3-0) sur le RB Leipzig. Si les Marseillais resteront "à jamais les premiers" (1993), les Parisiens ne sont plus qu'à une marche de devenir les seconds.

La finale de cette édition 2020 inédite, si particulière avec ses matches secs et ses huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, se jouera dimanche 23 août, 11 jours seulement après l'entrée du PSG dans la phase finale à Lisbonne. Ce sera face au Bayern Munich ou à l'Olympique Lyonnais, qui s'affrontent mercredi 19 août. Forcément, une affiche 100% française aurait une saveur particulière, avec la possibilité pour l'OL de priver le PSG version Qatar de son rêve absolu.

Mais pour l'instant, seul le PSG est en finale, et ce sans quasiment avoir tremblé, à l'inverse de son 8e retour dos au mur face au Borussia Dortmund et à sa fin de match miraculeuse contre l'Atalanta Bergame. L'équipe de Thomas Tuchel ne s'est retrouvée sous pression que lors des 10 premières minutes de la seconde période, alors qu'elle menait déjà 2-0. Marquinhos a montré la voie de la tête sur corner dès la 13e minute. Le but du break est intervenu juste avant la pause (42e) par Angel Di Maria.

Verratti est entré

De retour de suspension, l'Argentin sort de ce match avec un but et deux passes décisives au compteur. C'est encore lui qui délivre un caviar à Juan Bernat pour le but du K.O (56e). Paris a ensuite pu gérer, faire tourner. Autre excellente nouvelle de la soirée, l'entrée en jeu de Marco Verratti, remis de sa blessure à un mollet.

Seuls bémols (minimes) : Kylian Mbappé et Neymar, excellents dans le jeu (comme Ander Herrera et Sergio Rico), n'ont pas marqué. Ce sera peut-être pour le prochain match. Mauro Icardi, lui, espère seulement retrouver une place de remplaçant. Face à Leipzig, Tuchel a préféré installé un 4-3-3 avec Paredes et Herrera au milieu. Et lorsqu'il a fallu faire souffler Mbappé, c'est Choupo-Moting qui est entré en jeu.

Fiche technique :

Ligue des champions - Demi-finale

À Lisbonne (Stade de la Luz): PSG bat RB Leipzig 3-0 (2-0 à la mi-temps)

Spectateurs : huis clos

Arbitre : B. Kuipers (NED)

Buts :

PSG : Marquinhos (13), Di María (42), Bernat (56)

Avertissements :

RB Leipzig : Laimer (61), Halstenberg (79), Poulsen (79)

PSG : Kimpembe (45+3)

Possession de balle :

RB Leipzig : 44 %

PSG : 56 %

Les équipes :

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann (Orban 82), Upamecano, Mukiele, Tasende, Laimer (Halstenberg 62) - Sabitzer, Kampl (Adams 64), Olmo (Schick 46), Poulsen (cap), Nkunku (Forsberg 46)

Entraîneur : Julian Nagelsmann

PSG : Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Paredes (Draxler 83), Marquinhos, Herrera (Verratti 83) - Di María (Sarabia 87), Kylian Mbappé (Choupo Moting 86), Neymar

Entraîneur : Thomas Tuchel

Le film de la rencontre :

22h52 - C'est terminé à Lisbonne, le PSG s'impose 3-0 face au RB Leipzig et se qualifie pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Ce sera dimanche 23 août (21h) face à Lyon ou au Bayern Munich.



90e - 2 minutes de temps additionnel.



88e - Lancé en profondeur par Verratti, Sarabia cherche Neymar dans la surface mais le Brésilien est gêné par le retour de deux défenseurs.



86e - Mbappé et Di Maria cèdent leur place.



84e - Sarabia et Choupo-Moting (plutôt que Icardi) vont également participer à la fête.



82e - Événement côté parisien avec l'entrée de Verratti à la place de Paredes. Draxler entre aussi à la place de Herrera.



81e - Leipzig s'en sort encore bien sur ce coup avec un cafouillage entre Klostermann et Gulacsi qui a failli profiter à Mbappé.



79e - Gulacsi évite le 4-0, d'abord sur le coup franc de Di Maria puis sur une volée de Paredes.



78e - Neymar obtient le coup franc sur le côté gauche à 25 m des buts adverses.



77e - Mbappé et Neymar partent en contre à 2 contre 1, le Français sert le Brésilien... qui glisse.



76e - Rico répond encore présent sur cette frappe de Angelino.



75e - Quel tacle de Kimpembe devant Poulsen dans la surface parisienne.



72e - Encore Mbappé, cette fois du gauche, Gulacsi s'interpose de la main droite.



70e - Mbappé de la tête sur un caviar de Di Maria, c'est juste à côté.



68e - Le PSG gère tranquillement son avantage, fait tourner le ballon, ne se précipite pas vers l'avant.



66e - Aucun Parisien n'est à la réception du centre fuyant de Kehrer.



65e - Di Maria totalise déjà 1 but et 2 passes décisives ce soir.



63e - Touché au dos après un tacle de Laimer, Kimpembe a repris sa place sur la pelouse.



60e - Frappe de Sabitzer, Rico se couche encore sans problème.



59e - Rico s'empare parfaitement de ce centre de Laimer.



57e - LE BUT EST VALIDÉ et accordé à Bernat. 3-0 en faveur du PSG. Après une glissade de Mukiele, Di Maria centre pour la tête de Bernat qui est rentrée avant que Neymar ne la touche.



56e - 3E BUT PARISIEN SIGNÉ NEYMAR. L'arbitre appelle le VAR.



54e - Neymar parvient enfin à conserver le ballon et à avancer dans le camp adverse. Le Brésilien obtient un coup franc en forme de mini corner.



54e - Paris souffre et recule toujours en ce début de seconde période.



53e - Frappe de Forsberg de peu au dessus des buts de Rico.



52e - La possession est largement en faveur du RB Leipzig depuis le retour des vestiaires.



51e - Thiago Silva ne prend aucun risque et dégage en corner devant Forsberg, très en jambes depuis son entrée en jeu.



50e - Kimpembe pas loin du 2e jaune sur cette faute sur Schick.



49e - Forsberg pénètre dans la surface parisienne mais se fait reprendre par Kehrer.



47e - Le club allemand est le premier en action dans cette période mais Paris se dégage.



22h04 - C'est reparti à Lisbonne, Leipzig a donné le coup d'envoi de la 2e période.



22h03 - Deux changements coté Leipzig : Nkunku et Olmo cèdent leur place à Forsberg et Schick, deux attaquants.



22h01 - Icardi et Choupo-Moting se sont échauffés durant la mi-temps.



21h57 - Paris affiche 70% de possession de balle et 6 occasions à 3.



21h48 - C'est la pause à Lisbonne, le PSG mène 2-0 grâce à des buts de Marquinhos (13e) et Di Maria (42e). Paris est à 45 minutes d'une première finale de Ligue des champions.



45e+3 - Carton jaune pour Kimpembe pour une obstruction sur Olmo. Le coup franc ne donne rien pour Leipzig.



45e+2 - On arrive à la fin du temps réglementaire de cette 1re période.



44e - Contre fulgurant du PSG, Di Maria lance Mbappé qui sert Neymar mais le Brésilien ne cadre pas.



42e - ET DE 2 POUR LE PSG. 2-0. À la suite d'une nouvelle une mauvaise relance du gardien de Leipzig, Paredes centre dans la surface. Neymar effleure le ballon, qui arrive dans les pieds de Di Maria. L'Argentin conclut parfaitement du gauche dans la surface.



40e - Leipzig tente de presser dans le camp parisien mais le PSG parvient sans mal à repartir vers l'avant.



38e - Neymar repris de justesse dans la surface par Mukiele.



38e - Mbappé trouvé en profondeur dans la surface mais signalé hors jeu.



36e - Mukiele place sa tête devant Mbappé. Touche offensive à suivre pour les Parisiens.



35e - Neymar frappe directement un coup franc lointain du pied droit. Poteau extérieur.



33e - Le jeu se déroule quasiment intégralement dans le camp de Leipzig depuis plusieurs minutes. Neymar est encore victime d'un accrochage.



30e - Longue séquence de possession parisienne qui se termine par une ouverture, trop longue, de Neymar pour Di Maria.



28e - Paris développe son jeu après une accélération de Neymar mais Kehrer manque son centre.



25e - Énorme occasion en faveur de Leipzig, Laimer accélère à droite puis centre pour Poulsen dont la reprise passe juste à côté des buts de Rico.



24e - Encore une faute sur Neymar au milieu du terrain.



23e - Le mur a dévié le coup franc de Sabitzer. Corner. Angelino le frappe bien mais Marquinhos et Kehrer empêchent Sabitzer de placer sa tête.



22e - Très bon coup franc à venir pour Leipzig pour une faute de Kimpembe sur Olmo.



21e - Mukiele intervient devant Mbappé, cherché en première intention.



20e - Thiago Silva s'est relevé, le match reprend.



19e - Au tour de Thiago Silva de grimacer et de rester au sol. Le Brésilien a pris un coup dans le visage sur le corner précédent.



17e - Di Maria trouve Mbappé dans la surface, le Français frappe mlais bute sur le portier allemand. Corner, qui ne donne rien.



15e - Neymar se tient le bas du dos.



13e - CETTE FOIS PARIS OUVRE BIEN LE SCORE. 1-0. Di Maria enroule du gauche sur coup franc, Marquinhos saute largement plus haut que tout le monde et marque d'une tête décroisée rageuse.



12e - Di Maria percute dans la surface, frappe, c'est contré, nouveau corner.



11e - Premier corner du match, en faveur du PSG. Marquinhos place sa tête et obtient un nouveau coup de pied de coin.



10e - Neymar pas loin d'en faire trop dans la moitié parisienne, le Brésilien est victime d'une faute.



9e - Frappe de Sabitzer bien captée par Rico.



8e - Contre de Leipzig qui bute sur la défense parisienne.



7e - But de Mbappé... mais l'arbitre siffle pour une faute de main de Neymar. Arbitrage vidéo. But refusé. 0-0.



6e - Mbappé trouve Neymar seul et lancé dans la surface, le Brésilien trouve le poteau extérieur de Gulacsi.



6e - Paredes ouvre fort à droite pour Di Maria, qui ne parvient pas à remettre le ballon en jeu.



4e - Deuxième percée allemande dans la surface parisienne, la tête de Nkunku ne donne rien.



3e - Leipzig évolue en 4-5-1 en phase défensive.



2e minute - Première tentative de trouver Mbappé en profondeur, c'est dans les bras du gardien de Leipzig.



21h00 - C'est parti pour cette demi-finale, ce sont les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi.



20h58 - L'arbitre principal de la rencontre est le Néerlandais Björn Kuipers.



20h56 - Entrée des 22 premiers acteurs de cette partie et du trio arbitral sur la pelouse de la Luz. Les Parisiens vont jouer en bleu, Leipzig en rouge et blanc.



20h50 - On retrouve sur le banc du PSG Dagba, Diallo, Kurzawa, Gueye, Sarabia, Draxler, Verratti, Icardi ou encore Choupo-Moting.



20h42 - Les joueurs en terminent avec leur échauffement.



20h30 - Preuve de sa soif de reconnaissance auprès du grand public, Leipzig s'est offert des milliers d'encarts publicitaires avant le début du "Final 8" dans les rues de la ville portugaise pour faire connaître son équipe, avec l'ancien Parisien Christopher Nkunku en tête d'affiche.



20h24 - Quatre clubs français ont atteint la finale de la Ligue des champions (anciennement Coupe d'Europe des clubs champions) : Reims (1956 et 1959), Saint-Étienne (1976), Marseille (1991 et 1993) et Monaco (2004). Seul l'OM s'est imposé, en 1993.



20h15 - Pour la première fois depuis 2005, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, vainqueurs de 9 des 15 dernières éditions avec leurs clubs respectifs, ne sont présents dans le dernier carré de la C1.



20h08 - Quelques dizaines de supporters du Paris Saint-Germain ont accueilli les champions de France à l'arrivée de leur bus au stade de la Luz.



20h01 - Et voici l'équipe de départ du RB Leipzig, avec le Français Mukiele à la place de Halstenberg en défense :

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Mukiele - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Poulsen, Nkunku



19h59 - Le 11 de départ du PSG, avec Herrera et sans Icardi, est tombé :

Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Mbappé, Neymar



19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette première demi-finale de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions.