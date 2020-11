publié le 21/11/2020 à 08:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 21 novembre, il l'annonce : le prochain mercato estival sera le plus fou de l'histoire ; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar et Kylian Mbappé vont tous changer de club.

"Messi voulait quitter le Barca l’été dernier, explique-t-il. On l’a retenu par la peau du short. Mais son contrat se termine en 2021 et là on sait déjà que Lionel, il va prendre la 'poudra d’escampetta', comme on ne dit peut-être pas en Espagnol, pour partir à Manchester City ou au PSG, puisque de toute façon les clubs qui peuvent se l'offrir se comptent sur les doigts d’un pied".

"Après 13 ans au Barca, seul club où il a joué chez les professionnels, ça va être un cataclysme. Mais ce n’est pas tout : son éternel rival, Cristiano Ronaldo, va sans doute lui aussi prendre la 'poudrao d’escampettao', comme on ne dit peut-être pas non plus en Portugais. Il est en fin de contrat en 2022. Mais voilà, le coronavirus est passé par là, et on sait combien il a fait du mal aux personnes âgées. À la Juve aussi, qu’on surnomme, vous le savez, la 'Vieille Dame'".

Ronaldo ne serait pas hostile à quitter Turin Florian Gazan





"Le club italien a perdu 70 millions d’euros, et encore heureux, il en a économisé 90 avec les baisses de salaires consenties, notamment par Ronaldo. Mais ces salaires, a un moment, il faudra les verser. Alors il pourrait vendre Cristiano pour éponger ça (58 millions de salaire annuel). À vrai dire 'CR7' ne serait pas hostile à quitter Turin (...) On l'annonce à Manchester United, le club où il a gagné son premier Ballon d’Or, ou encore encore une fois au PSG".

"Paris, lui, a pour objectif de conserver Kylian Mbappé et Neymar dont le contrat court pour encore une saison. S’il n’arrivent pas à les prolonger, ça veut dire que pour ne pas les laisser partir gratuitement, eux qui ont coûté 400 millions à eux deux, il faudra les vendre l’été prochain..."