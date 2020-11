Rennes-Chelsea : "Il ne faut pas paniquer", estime Julien Stéphan

publié le 24/11/2020 à 11:57

Un point pris lors de la première journée face aux Russes de Krasnodar (1-1) puis deux revers à Séville (1-0) et à Chelsea (3-0). Sans grande surprise, la première aventure de Rennes en phase de poules de Ligue des champions s'avère compliquée. Dernier du groupe E, le club breton est obligé de remporter ses deux derniers matches pour espérer un miracle et rejoindre les 8es de finale (Chelsea et Séville comptent sept points).

Mais avec une seule victoire au compteur lors des neuf derniers matches toutes compétitions confondues (cinq défaites, trois nuls), fin octobre contre Brest (2-1), l'objectif de Julien Stéphan et ses hommes est surtout de reprendre confiance, si possible en prenant au moins un point face à Chelsea, mardi 24 novembre (18h55). Ensuite, il y aura deux déplacements, à Strasbourg et à Krasnodar.

"Il ne faut pas paniquer, a lancé le coach en conférence de presse d'avant-match, appelant aux bonnes ondes. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, c'est une catastrophe ce qui arrive. On est déçu, bien évidemment qu'on est déçu des résultats. Voilà. Ce n'est surtout pas en noircissant le tableau ou en voulant être négatif dans les propos que ça s'arrangera".

"On est là, on est ensemble, on est soudé, avec une volonté féroce et de tous les instants de chercher la solution. Et on va la trouver avec les joueurs, ça c'est une certitude", conclut le jeune technicien de 40 ans, fils de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France.