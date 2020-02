publié le 18/02/2020 à 19:45

FC Barcelone, Real Madrid, Manchester United. Les trois derniers 8es de finale de Ligue des champions du PSG résonnent comme autant de traumatismes à l'heure de replonger dans la phase à élimination directe de la prestigieuse compétition de clubs. Une "remontada" entrée dans la légende, une leçon de réalisme face à Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane, un autre "come back" cauchemardesque l'an dernier. L'histoire peut-elle se répéter ?

Au moins, Paris peut compter sur Neymar pour cette manche aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, mardi 18 février (21h) - le retour est prévu le mercredi 11 mars (21h). Le Brésilien, ménagé depuis le 1er février, est attendu au tournant. Sa présence "change tout" pour ses coéquipiers et particulièrement "pour Kylian" Mbappé, estime Thomas Tuchel.

Réputé pour son public bouillant, son "mur jaune" et son style offensif débridé, le BvB possède lui aussi des armes redoutables avec les jeunes Erling Haaland et Jadon Sancho devant, Axel Witsel et Raphaël Guerreiro au milieu. Paris espère les contenir pour faire un pas vers les quarts, que le club de la capitale a disputé de 2013 à 2016 sans parvenir à les dépasser.

Le film de la soirée :

20h50 - Le stade entonne le célèbre "You'll never walk alone". Dans le mur jaune, des dizaines de drapeaux sont agités.



20h44 - Le mur jaune comme le Signal Iduna Park est comble.



20h37 - Les deux équipes terminent leur échauffement. Neymar, qui échange des passes courtes et rapides avec Mbappé, arbore des cheveux très courts.



19h51 - Les compositions officielles sont connues. Paris évoluera finalement en 3-4-3 :



Borussia Dortmund : Bürki - Pisczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, T. Hazard

PSG : Navas - Marquinhos, Thiago Silva, Kimpebe - Meunier, Verratti, Gueye, Kurzawa - Di Maria, Mbappé, Neymar



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce 8e de finale aller entre le PSG et Dortmund.