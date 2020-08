publié le 12/08/2020 à 19:55

Le cadeau du Paris Saint-Germain pour ses 50 ans (jour pour jour) est tout trouvé : une place en demi-finale de la Ligue des champions, même à huis clos, même sur un seul match, peut-être après une prolongation et la loterie des tirs au but. Le champion de France ouvre cet inédit "Final 8" à Lisbonne en raison de la pandémie de coronavirus face à un adversaire abordable sur le papier, l'Atalanta Bergame, mercredi 12 août (21h heure française).

3e des deux derniers championnats d'Italie, le club du milliardaire Antonio Percassi n'avait jamais atteint un tel niveau. Son coach, Gian Piero Gasperini devra cette fois se passer de son gardien titulaire Pierluigi Gollini et du buteur Josip Ilicic, auteur d'un quadruplé sur la pelouse des Espagnols de Valence.

Tout n'est pas rose non plus à Paris, avec les blessures en amont de Marco Verratti et Kylian Mbappé, et la suspension d'Angel Di Maria. Mais Mbappé s'est vite remis et pourrait rentrer. Et Neymar, pour une fois, est opérationnel pour un grand rendez-vous. Paris a déjà atteint une fois les demi-finales de la Ligue des champions, en 1995 (élimination face au Milan AC).

Le film de la soirée :

20h46 - Kylian Mbappé termine l'échauffement assis sur une glacière.



20h41 - Toutes les rencontres de cette phase finale à Lisbonne aura lieu à huis clos.



20h36 - Des huit équipes encore en lice, l'Atalanta est celle qui a encaissé le plus de buts : 16 (12 en phase de poules, 4 en 8es). Paris en a concédé 4.



20h28 - L'Espagnol Ander Hererra, arrivé l'été dernier à Paris en provenance de Manchester United, compte 19 apparitions sous le maillot du PSG (1 but), dont 3 en Ligue des champions.



20h22 - Les Parisiens sortent de leur vestiaire pour aller s'échauffer.



20h17 - Le vainqueur de cette affiche rencontrera celui du deuxième quart de finale entre l'Atlético de Madrid et Leipzig, jeudi 13 août (21h).



20h08 - Et voici le 11 de départ de l'Atalanta :

Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Gomez, Zapata, Pasalic



19h59 - Pas de surprise dans le 11 parisien, Herrera est bien titulaire au milieu :

Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Neymar - Sarabia, Icardi



19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce premier quart de finale de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions.