France-Suède : les Bleus terminent l'année 2020 en beauté

publié le 17/11/2020 à 19:45

Volée de Pavard au second poteau en écho à son but face à l'Argentine en 8e de finale du Mondial 2018, doublé de Olivier Giroud qui porte son total de buts en sélection à 44, à sept longueurs du record de Thierry Henry, Antoine Griezmann rayonnant d'un bout à l'autre du terrain, Adrien Rabiot de plus en plus à l'aise au milieu, Hugo Lloris toujours aussi rassurant dans les buts. Les Bleus ont bien plus que réussi leur objectif, mardi 17 novembre : terminer l'année sur "une bonne note", selon les mots de leur capitaine.

Cette victoire 4-2 acquise face à une bonne équipe de Suède, pourtant reléguée en Ligue B de la Ligue des Nations, permet à Didier Deschamps et à son roupe de se pencher avec gourmandise sur 2021, avec le début des éliminatoires du Mondial 2022, le "Final 4" de la Ligue des Nations, mais surtout l'Euro, reprogrammé du 11 juin au 11 juillet. La France y défiera dans un premier temps l'Allemagne (écrasée 6-0 par l'Espagne mardi 17 novembre), le Portugal et la Hongrie.

Giroud fera-t-il encore partie de la liste des 23, a priori annoncée par Didier Deschamps à la mi-mai ? Invité par le sélectionneur à trouver une solution en club, remplaçant à Lisbonne pour le match qui comptait le plus de cette séquence, décevant face à la Finlande six jours plus tôt, l'avant-centre de 34 ans a peut-être éteint le débat face aux Suédois. En pivot, du gauche, il égalise sur un centre en retrait de Marcus Thuram (16e). De la tête, idéalement servi par un Kylian Mbappé tout juste entré en jeu, il signe le but du break (59e).

Giroud 44, Henry 51, Pavard 2

Voilà l'attaquant de Chelsea à 44 buts en 105 sélections, à seulement sept longueurs du record de Thierry Henry (51 en 123 matches). Pavard n'en compte que deux, mais tous les amoureux de l'équipe de France ne sont pa prêts de les oublier. Le latéral du Bayern Munich s'est rappelé au bon souvenir du Mondial 2018 en marquant d'une volée d'un droit le but du 2-1 (36e minute), qui a concrétisé la montée en puissance des champions du monde après l'ouverture du score suédoise.

Installés en 4-4-2 avec leur équipe type du moment en l'absence de N'Golo Kanté (suspendu), Mbappé remplaçant et Anthony Martial ménagé et remplacé par un excellent Tram, les Bleus ont été surpris dès la 4e minute par une frappe de Viktor Claesson déviée dans dans ses propres buts par Raphaël Varane. Le spectre d'un deuxième revers de suite au Stade de France face à une nation scandinave a vite été balayée par une nouvelle performance aboutie de l'équipe de France.

Rendez-vous en mars pour la suite

Cerise sur le gâteau de ce huitième et dernier rendez-vous d'une année 2020 bouleversée par la pandémie de coronavirus, le but du 4-2 signé Kingsley Coman (son 5e en Bleu), dans le temps additionnel, dans un but vide après la montée du gardien suédois sur le dernier corner du match. Rendez-vous en mars pour la suite de l'aventure, avec trois matches de qualification pour le Mondial 2022. Ensuite, les Bleus viseront le doublé Mondial-Euro. Ils en ont clairement les moyens.

Fiche technique :

Ligue des nations - Groupe 3

A Saint-Denis (Stade de France) : France bat Suède 4 à 2 (2-1 mi-temps)

Spectateurs : huis clos

Arbitre : A. Kulbakov (BLR)

Buts :

France : Giroud (16, 59), Pavard (36), Coman (90+5)

Suède : Claesson (5), Quaison (88)

Avertissement :

Suède : Olsson (28)

Les équipes :

France : Lloris (cap) - Pavard, Kimpembe, Varane (Zouma 46), Hernández (Digne 46) - Rabiot (N'Zonzi 78), Sissoko, Pogba, Thuram (Kylian Mbappé 57) - Giroud (Coman 84), Griezmann

Entraîneur : Didier Deschamps

Suède : Olsen - Lustig (Krafth 67), Lindelöf (Helander 66), Danielsson, Bengtsson - Larsson (Cajuste 87), Olsson, Claesson (Quaison 66), Forsberg - Berg (cap) (Isak 86), Kulusevski

Entraîneur : Peter Wettergren

Le film de la soirée :

22h39 - Victoire des Bleus 4-2 face à la Suède, qui a ouvert le score dès la 4e minute par Claesson. Giroud a égalisé à la 16e, avant de s'offrir le doublé à la 59e. Pavard s'est illustré avec l'une de ses fameuses volées à la 36e. Coman a parachevé le spectacle dans les arrêts de jeu, alors que la Suède visait le nul 3-3 après la réduction du score de Quaison (89e).



94e - Coman marque le but du 4-2 dans le but vide? Olsen était monté aux abords de la surface surface française pour le dernier corner du match.



90e - Il y aura 4 minutes de temps additionnel.



88e - La Suède revient à 3-2 au terme d'un joli mouvement conclu par Robin Quaison.



87e - La tête de Pogba sur le corner de Griezmann n'inquiète pas les Suédois.



84e - Le double buteur Olivier Giroud cède sa place à Kingsley Coman.



82e - Griezmann encore présent défensivement dans sa surface pour annihiler une occasion suédoise.



79e - Nzonzi entre à la place de Rabiot, encore excellent ce soir.



78e - Mbappé réclame le penalty, il n'obtient pas le corner.



77e - Lloris se montre lui aussi impeccable sur les rares tentatives suédoises de cette seconde période.



76e - Remise de la poitrine de Giroud pour Griezmann dans la surface, la volée du joueur du Barça passe de peu au dessus.



73e - Pogba tente sa chance de loin, c'est contré.



69e - Superbe geste technique défensif de Pogba pour s'en sortir face à deux Suédois devant le poteau de corner.



67e - 2-2 entre la Croatie et le Portugal, tandis que l'Espagne écrase l'Allemagne 4-0.



66e - Rabiot tente le double une-deux avec Mbappé mais la défense suédoise repousse le danger.



59e - Et de 3 pour les Bleus (3-1), et de 44 pour Giroud, parfaitement servi par Mbappé et qui trompe Olsen de la tête à bout portant. L'équipe de France est récompensée au terme d'une séquence technique de très grande qualité. Giroud signe un doublé et se rapproche encore du record de Henry (51 buts en Bleu).



57e - Thuram provoque un nouveau corner avant de céder sa place à Mbappé.



53e - Giroud frôle le cadre de la tête, ou plutôt de l'épaule, sur un nouveau centre de Sissoko.



52e - Le Portugal vient d'égaliser en Croatie (1-1).



50e - Les Suédois font parler leur physique dans cette entame de seconde période lais sont sanctionnés à plusieurs reprises par l'arbitre.



21h49 - Les Bleus donnent le coup d'envoi de la seconde période.



21h46 - Deschamps : "C'est de nouveau un combat. On est là". Le sélectionneur annonce les remplacements à la pause de Varane et Hernandez, touchés physiquement. Digne et Zouma vont entrer en jeu. Mbappé reste sur le banc pour l'instant.



21h31 - C'est la pause à Saint-Denis, les Bleus mènent 2-1 grâce à des réalisations de Giroud (16e) et Pavard (36e). La Suède a ouvert le score dès la 4e minute par Claesson.



45e - Pas de faute de Varane sur Kulusevski à l'entrée de la surface française, estime l'arbitre.



39e - Énorme claquette de Olsen sur une volée lointaine de Rabiot.



36e - La France passe devant grâce à une volée du droit de Pavard 2-1. Le latéral du Bayen est présent à la réception d'une frappe contrée de Marcus Thuram, auteur d'un festival dans la surface, avec notamment une roulette. Deschamps a aimé.



33e - La défense française se montre très appliquée depuis l'ouverture du score suédoise.



32e - La Croatie vient d'ouvrir le score face au Portugal.



30e - Intervention décisive de Varane devant Kulusevski dans la surface.



28e - Dégagement en catastrophe de Olsen directement en touche.



24e - Lancé en profondeur, Giroud talonne pour Griezmann mais c'est un peu trop fort.



20e - Giroud n'est plus qu'à huit longueurs du record de Henry (51 buts).



16e - Giroud pour l'égalisation. 1-1. 43e but en Bleu de l'attaquant de 34 ans. Griezmann est à la baguette du contre puis décale Thuram à gauche. Le fils de Lilian effectue quelques passements de jambes avant de centrer en retrait. Du gauche, sans contrôle, Giroud trompe Olsen au premier poteau.



13e - Pavard tente la demi-volée pied gauche, c'est dévissé.



12e - Cette fois Giroud cadre sa tête sur le centre de Sissoko mais bute sur le gardien suédois, qui se détend bien.



10e - Le premier corner, en faveur des Bleus, ne donne rien.



8e - Les Bleus tentent de réagir par deux fois mais Giroud manque d'efficacité dans la surface.



7e - Tête de Thuram au dessus de la barre transversale sur un centre de Hernandez.



4e - Ouverture du score de la Suède par Claesson. 0-1. Après un slalom dans la surface française le Suédois voit sa frappe assez molle contrée par Varane. Lloris est pris à contre-pied.



3e minute - Sissoko tente d'ouvrir en profondeur mais ne trouve aucun partenaire.



20h45 - Coup d'envoi donné par les Suédois.



20h40 - Place aux hymnes, en commençant par celui de la Suède.



20h39 - Entrée des deux équipes sur la pelouse du Stade de France.



20h35 - Il n'y a que trois changements par rapport au match au Portugal : Giroud, Thuram et Sissoko remplacent Martial, Coman et Kanté.



20h29 - La Suède restait sur trois revers de rang et cinq défaites en six matches avant de se reprendre face à la Croatie (2-1) il y a trois jours.



20h22 - S'il entre en jeu, Mbappé fera son retour à la compétition après plus de deux semaines sans le moindre match pour un souci à une cuisse.



20h14 - La France et la Suède s'affrontent pour la 23e fois depuis 1935. Les Bleus se sont imposés à 11 reprises (5 nuls).



20h07 - Au match aller, le 5 septembre dernier, les Bleus s'étaient imposés à Solna 1-0 grâce à un but de Mbappé (41e).



20h01 - Après cette rencontre, les Bleus se retrouveront en mars pour le début des éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Europe. Ils connaitront leurs adversaires le lundi 7 décembre prochain.



19h54 - La Suède aligne une équipe sans surprise pour débuter :



Olsen - Lustig, Lindelof, Danielson, Bengtsson - Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg - Berg (cap.), Kulusevski



19h48 - Voici le 11 de départ des Bleus, avec Thuram mais sans Mbappé, sur le banc. Deschamps aligne quasiment son équipe type en l'absence de Kanté (suspendu) :



Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandezc- Sissoko, Pogba, Rabiot, Thuram - Griezmann, Giroud



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.